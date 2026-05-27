 Comunicaciones anuncia la baja de siete jugadores
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Comunicaciones hace una limpia en su plantel

Más de seis jugadores fueron dados de baja este día en el plante de los "Cremas".

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Bajas anunciadas por Comunicaciones de cara a la temporada 2026-2027
Bajas anunciadas por Comunicaciones de cara a la temporada 2026-2027 / FOTO: Comunicaciones

Este miércoles 27 de mayo, Comunicaciones anunció la baja de siete de los 12 jugadores que en su momento anunció el chileno Marco Antonio Figueroa, técnico de los "Cremas".

Tras quedar eliminados en semifinales del Torneo Clausura 2026, certamen donde Comunicaciones logró la permanencia en la Liga Nacional -quedó a cuatros puntos del descenso-, el cuadro capitalino comenzó con la limpieza de jugadores que en su momento el técnico chileno dijo "Lo que merece Comunicaciones no es lo que tiene ahora".

"Comunicaciones FC informa que Jorge Moreno no continuará formando parte de nuestra institución. Agradecemos profundamente su entrega, profesionalismo y compromiso defendiendo nuestros colores durante su etapa en el club, y le deseamos muchos éxitos en sus próximos retos", fue el mensaje que el club utilizó para anunciar sus bajas este día.

Ese mensaje utilizado con Jorge Moreno fue utilizado para anunciar las bajas de: Erik González, Edy Palencia, José Grajeda, Josemaría Calderón, Deyner Padilla y Wilson Pineda.

Se cumple la palabra de Figueroa

"De este plantel se van 12, porque en este plantel no todos merecen estar en un equipo como Comunicaciones, y a lo mejor yo soy el 13, porque a veces todo esto cansa, cansa mucho la verdad", explicó Marco Figueroa en una conferencia de prensa tras finalizar el duelo de ida de la semifinal del Clausura 2026 que enfrentó a Comunicaciones y Xelajú (2-2).

Pese a que ese día dejó abierta la posibilidad de que él también podría ser baja en Comunicaciones, la institución hasta el día de hoy no se ha pronunciado respecto a la continuidad o no del técnico chileno para la temporada 2026-2027, donde su primer gran reto es buscar la final del Torneo Apertura 2026.

Se espera que en las siguientes horas y días se anuncien más bajas en el plante capitalino como parte de la restructuración que hace la institución para dejar atrás la peor temporada de su historia en 72 años de vida.   

Los cambios que pretende hacer Marco Antonio Figueroa en Comunicaciones

Asimismo, el técnico de Comunicaciones mandó fuertes mensajes para la afición.

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