Jugó en Comunicaciones y ahora será mundialista con Panamá

Un delantero que brilló en el fútbol guatemalteco cumplirá el sueño de disputar la Copa del Mundo 2026 tras ser convocado por la selección panameña.

La Copa del Mundo de 2026 contará con la presencia de un futbolista que dejó huella en el balompié guatemalteco. Se trata de Azarías Londoño, delantero panameño que fue incluido en la lista definitiva de 26 jugadores presentada por el técnico Thomas Christiansen para representar a Panamá en la máxima cita del fútbol mundial. La convocatoria del atacante ha despertado interés entre los aficionados de Guatemala, especialmente entre los seguidores de Comunicaciones, club donde el canalero vivió etapas importantes de su carrera profesional.

Londoño, de 24 años y actual jugador de la Universidad Católica de Ecuador, tuvo un paso destacado por Comunicaciones en dos diferentes ciclos. Su primera etapa se desarrolló entre las temporadas 2022 y 2023, mientras que su regreso se produjo en 2024. Durante su estadía con el conjunto albo, el delantero demostró velocidad, capacidad ofensiva y una notable conexión con sus compañeros, cualidades que lo llevaron a convertirse en un futbolista muy querido por la afición crema.

Los números de Azarías Londoño con Comunicaciones

En números, el rendimiento de Azarías Londoño en la Liga Nacional fue sobresaliente. El atacante disputó un total de 76 partidos con Comunicaciones, registrando 19 goles y 17 asistencias, cifras que reflejan su aporte constante en el ataque del equipo. Gracias a sus actuaciones, el panameño logró consolidarse como una pieza importante dentro del club y posteriormente dar el salto hacia nuevos retos en el fútbol sudamericano, manteniendo un crecimiento constante en su carrera profesional.

La convocatoria de Londoño al Mundial 2026 también confirma la estrecha relación histórica entre Panamá y la Liga de Guatemala. Antes que él, otros futbolistas panameños con pasado en el campeonato guatemalteco lograron representar a su país en una Copa del Mundo, entre ellos Jaime Penedo, Adolfo Machado, Harold Cummings, Blas Pérez, Felipe Baloy y José Calderón. Ahora, Azarías Londoño buscará escribir su propia historia en la máxima competencia del fútbol internacional y dejar en alto el nombre de Panamá, llevando además el recuerdo de su exitoso paso por Comunicaciones.

Azarías Londoño es uno de los convocados en Selección de Panamá - RR. SS.

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