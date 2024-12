Comunicaciones y Alianza F. C. no llegan a un acuerdo por Azarías Londoño

Comunicaciones continúa con otra semana de reacondicionamiento física de cara al Torneo Clausura 2025, la segunda parte de la temporada 2024-2025. En tanto, la junta directiva de la institución sigue con el trabajo administrativo-deportivo para forzar de mejor manera el plantel que buscará la copa 32 de su historia.

En medio de la conmemoración del tercer aniversario de la Concacaf League y el bicampeonato de la categoría Juvenil B, este día, Comunicaciones oficializó la tercera baja de cara al Clausura 2025. Se trata del futbolista panameño Azarías Londoño, quien deja la institución blanca.

“Comunicaciones F. C. informa que luego de varias semanas de negociaciones con Alianza F. C. de Panamá, no se llegó a un acuerdo para el traspaso definitivo del jugador Azarías Londoño”, confirmó el club.