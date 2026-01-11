 Video revela todo lo que ocurrió en zona 14 tras un asalto
Nacionales

Video revela todo lo que ocurrió en zona 14 tras un asalto

Policías privados actuaron con rapidez para reducir al orden a dos hombres que viajaban en una motocicleta con las placas tapadas.

Compartir:
El motorista vestido de negro fue víctima de asalto por los otros dos hombres que están frente a él., Captura de pantalla.
El motorista vestido de negro fue víctima de asalto por los otros dos hombres que están frente a él. / FOTO: Captura de pantalla.

Lo que fue reportado como un ataque armado en la zona 14 durante la madrugada de este domingo (11/01/2026) quedó grabado en cámaras del sector. En las imágenes se logra apreciar que dos hombres rondaban las calles de este lugar, a bordo de una motocicleta con las placas ocultas con un plástico amarillo.

Tras despojar de sus pertenencias a un motorista, agentes de seguridad privada del área actuaron con rapidez para reducir al orden a los sospechosos. Uno de los policías particulares los derribó de la motocicleta y en un confuso incidente uno de los ocupantes salió huyendo, pasando de nuevo frente a la víctima del robo.

En un comunicado de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC) se consignó que dos presuntos asaltantes fueron detenidos en el lugar "con apoyo y coordinación de vecinos organizados de Integral 14".

La PNC consignó que uno de los detenidos presentó "una herida corto contundente en la mano derecha, por caída al momento de la persecución y aprehensión, no ameritando ser internado".

A los apresados se les decomisó un arma blanca tipo cuchillo y la billetera de la víctima del asalto. En el interior de la billetera solo se hallaron documentos personales del motorista agredido.

En otras noticias: Cuádruple colisión de tráileres deja daños materiales en el límite de la zona 21

Cuádruple colisión de tráileres deja daños materiales en el límite de la zona 21

El accidente de tránsito obstruye el carril derecho con dirección hacia la Ciudad de Guatemala.

Llevados desde la zona 14 hacia Tribunales

Las autoridades explicaron que los aprehendidos fueron puestos a disposición de la justicia tras ser llevados a la Torre de Tribunales por los guardias de seguridad de ese sector de la zona 14.

El incidente fue reportado por los Bomberos Voluntarios como un ataque armado que dejó un herido en la zona 14. El referido cuerpo de rescate publicó imágenes de como el lesionado recibió los primeros auxilios.

Según los datos de las cámaras que grabaron el incidente, todo ocurrió a las 6:54 horas de este domingo.

Con información del periodista Juan Carlos Chanta.

Cuádruple colisión de tráileres deja daños materiales en el límite de la zona 21

El accidente de tránsito obstruye el carril derecho con dirección hacia la Ciudad de Guatemala.

En Portada

El Barça vence al Madrid y se consagra campeón de la Supercopa de Españat
Deportes

El Barça vence al Madrid y se consagra campeón de la Supercopa de España

03:05 PM, Ene 11
Video revela todo lo que ocurrió en zona 14 tras un asaltot
Nacionales

Video revela todo lo que ocurrió en zona 14 tras un asalto

12:32 PM, Ene 11
Se agudiza crisis política en Honduras tras petición de nuevo escrutinio voto por votot
Internacionales

Se agudiza crisis política en Honduras tras petición de nuevo escrutinio "voto por voto"

02:38 PM, Ene 11
Francisco Arredondo completa la séptima etapa del Dakar 2026t
Deportes

Francisco Arredondo completa la séptima etapa del Dakar 2026

12:04 PM, Ene 11

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos