Video revela todo lo que ocurrió en zona 14 tras un asalto

Lo que fue reportado como un ataque armado en la zona 14 durante la madrugada de este domingo (11/01/2026) quedó grabado en cámaras del sector. En las imágenes se logra apreciar que dos hombres rondaban las calles de este lugar, a bordo de una motocicleta con las placas ocultas con un plástico amarillo.
Tras despojar de sus pertenencias a un motorista, agentes de seguridad privada del área actuaron con rapidez para reducir al orden a los sospechosos. Uno de los policías particulares los derribó de la motocicleta y en un confuso incidente uno de los ocupantes salió huyendo, pasando de nuevo frente a la víctima del robo.
En un comunicado de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC) se consignó que dos presuntos asaltantes fueron detenidos en el lugar "con apoyo y coordinación de vecinos organizados de Integral 14".
La PNC consignó que uno de los detenidos presentó "una herida corto contundente en la mano derecha, por caída al momento de la persecución y aprehensión, no ameritando ser internado".
A los apresados se les decomisó un arma blanca tipo cuchillo y la billetera de la víctima del asalto. En el interior de la billetera solo se hallaron documentos personales del motorista agredido.
Llevados desde la zona 14 hacia Tribunales
Las autoridades explicaron que los aprehendidos fueron puestos a disposición de la justicia tras ser llevados a la Torre de Tribunales por los guardias de seguridad de ese sector de la zona 14.
El incidente fue reportado por los Bomberos Voluntarios como un ataque armado que dejó un herido en la zona 14. El referido cuerpo de rescate publicó imágenes de como el lesionado recibió los primeros auxilios.
Según los datos de las cámaras que grabaron el incidente, todo ocurrió a las 6:54 horas de este domingo.
Con información del periodista Juan Carlos Chanta.