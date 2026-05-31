 Altas y bajas para el Apertura 2026 de la Liga Nacional
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Altas y bajas para el Apertura 2026 de la Liga Nacional

Los equipos de la Liga Nacional ya trabajan en la conformación de sus plantillas para el Apertura 2026, entre altas, bajas y renovaciones.

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Altas y bajas para el Apertura 2026 de la Liga Nacional - Emisoras Unidas
Altas y bajas para el Apertura 2026 de la Liga Nacional / FOTO: Emisoras Unidas
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Con el Torneo Apertura 2026 en el horizonte, los clubes de la Liga Nacional de Guatemala (Liga Bantrab) comienzan a mover sus piezas en busca de fortalecer sus plantillas y corregir las áreas que consideran necesarias para afrontar una nueva temporada. Mientras las directivas analizan incorporaciones y salidas, el mercado de fichajes se perfila como uno de los temas que más atención genera entre aficionados y protagonistas del balompié nacional, a la espera de que se definan los detalles oficiales del próximo campeonato. El vigente campeón es Municipal, equipo que defenderá el título obtenido en la campaña anterior.

Además de los movimientos habituales en los planteles, el Apertura 2026 traerá consigo nuevas historias con la incorporación de Deportivo San Pedro y Suchitepéquez, conjuntos que lograron su ascenso a la máxima categoría y se preparan para asumir el reto de competir entre los mejores del país. Ambos clubes buscarán consolidarse en la Liga Nacional y aportar mayor competitividad a un torneo que promete cambios importantes tanto dentro como fuera de las canchas.

Altas y bajas del Apertura 2026

Antigua

  • Altas: Jehú Fajardo, Suhander Zuñiga (CRC), Juan Moreno (COL), Juan Peñaloza (COL), Dilan Palencia, José Franco
  • Bajas: Enzo Fernández (ARG), Juan Osorio (COL), Estuardo Sicán, Dewinder Bradley, Diego Santis

Aurora

  • Altas: Carlos Flores, Julio Rodríguez (PAR), Hugo del Cid, Roger Hernández, Héctor Morales, José Grajeda
  • Bajas: Alejandro Galindo, Jonathan Arévalo, Jairo Soriano, Jafet Soriano

Cobán Imperial

  • Altas: Ramiro Cepeda (DT)
  • Bajas: Martín García (DT), Anthony López (CRC), Carlos Flores

Comunicaciones

  • Altas: Sin movimientos
  • Bajas: Edy Palencia, Erik González, Deyner Padilla (COL), José Grajeda, Josemaría Calderón, Jorge Moreno, Wilson Pineda, José Gálvez, Walter García, Ernesto Monreal (MEX), Andy Contreras

Guastatoya

  • Altas: Martín García (DT)
  • Bajas: Pablo Centrone (DT), Jordy Cifuentes, Yordin Hernández, Joshua Ubico, 

Malacateco

  • Altas: Carlos Robles (DT)
  • Bajas: Minor Díaz (DT), Luis Martínez, Matías Roskopf (ARG), Dilan Palencia, Marlon Chun, Byron Angulo (COL)

Marquense

  • Altas: Sin movimientos
  • Bajas: Carlos Estrada, Elvi Ellington, Andy Ruiz, Aaron Navarro (CRC), Manuel Sosa, Renato Mencia (PAR), Juan Villalobos (PAN), Alex Cifuentes, Miguel Escobar (ARG), Marvin Ceballos, Dylan Flores (CRC), 

Mixco

  • Altas: Sin movimientos
  • Bajas: Sin movimientos

Municipal

  • Altas: Carlos Estrada
  • Bajas: Darwin Torres (URU), Cristian Jiménez

San Pedro

  • Altas: Sin movimientos
  • Bajas: Sin movimientos

Suchitepéquez

  • Altas: Sin movimientos
  • Bajas: Sin movimientos

Xelajú

  • Altas: Joshua Ubico
  • Bajas: Sin movimientos
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