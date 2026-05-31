Dembélé promete otra Champions para el PSG

Ousmane Dembélé fue uno de los protagonistas de la multitudinaria celebración del París Saint-Germain tras conquistar su segunda Liga de Campeones consecutiva. Ante unas 100 mil personas reunidas a los pies de la Torre Eiffel, la estrella francesa tomó la palabra para compartir su entusiasmo con la afición y lanzó un mensaje cargado de ambición de cara al futuro. "El próximo año volveremos aquí para celebrar una tercera Liga de Campeones", afirmó el atacante, desatando la euforia entre los seguidores parisinos.
La fiesta se desarrolló en el Campo de Marte, donde miles de aficionados esperaron durante varias horas la llegada de los campeones de Europa. Además de Dembélé, también se dirigieron al público el capitán Marquinhos y el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi. Mientras tanto, figuras como el entrenador Luis Enrique Martínez, el director deportivo Luis Campos y el defensor ecuatoriano Willian Pacho recibieron una cálida ovación por parte de los presentes, aunque no ofrecieron discursos durante el acto.
Dembélé aspira a ganar otra Champions con el PSG
Por su parte, Al-Khelaifi aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo realizado por el cuerpo técnico y la dirección deportiva en la construcción de un equipo ganador. El dirigente destacó especialmente la labor de Luis Enrique y Campos en los éxitos recientes del club. Sin embargo, también hizo un llamado a la responsabilidad en medio de los festejos, marcados nuevamente por incidentes de violencia en distintos puntos de Francia. "Celebren con tranquilidad, protejan nuestra ciudad es muy importante", expresó el presidente del PSG.
La celebración llegó después de que el conjunto parisino revalidara el título continental al imponerse al Arsenal en una tanda de penaltis disputada en Budapest, un año después de haber conquistado su primera Champions frente al Inter de Milán. Tras el acto en el Campo de Marte, la plantilla se trasladó al Palacio del Elíseo para ser recibida por el presidente francés, Emmanuel Macron, antes de culminar la jornada con una ceremonia especial en el Parque de los Príncipes junto a 48.000 aficionados.