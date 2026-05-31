Ed Sheeran se emociona por regalo en Guatemala

La visita del famoso cantante británico Ed Sheeran a Guatemala continúa dando de qué hablar. A pocos días del histórico concierto que ofreció en el país, comenzaron a surgir en redes sociales varios videos que muestran los momentos más especiales que vivió el cantante.
El intérprete de Shape of You y Perfect se presentó el pasado 27 de mayo en el Estadio Cementos Progreso. En el lugar, miles de fanáticos guatemaltecos abarrotaron el recinto para ser parte de una noche cargada de música, nostalgia y sorpresas.
@bynadiami
Conocí a #edsheeran Es bonito conocer a tu artista y que te regale este momento de felicidad. #concierto #looptour #edsheeranguatemala #lasfotosestelaresdenadiacon♬ Shape of You - Ed Sheeran
Se trató de la primera vez que el artista británico cantó en Guatemala, un show que quedó marcado en la memoria de sus seguidores. En las últimas horas comenzaron a circular videos inéditos de varios momentos que Ed Sheeran protagonizó en el país y uno de ellos ha robado especialmente la atención de los internautas.
En la grabación se observa cómo una joven logra acercarse al cantante y le entrega una bolsa típica guatemalteca como muestra de cariño. El famoso cantante, Ed Sheeran aparece visiblemente emocionado y curioso al recibir el obsequio artesanal.
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El gesto parece tomarlo por sorpresa y, lejos de ignorar el detalle, el cantante sonríe y agradece el regalo. Posteriormente, accede a tomarse una fotografía con la joven, generando un momento que rápidamente fue celebrado en redes sociales.
Para muchos fans, la escena dejó ver el lado más humano y sencillo del británico, conocido mundialmente no solo por sus éxitos musicales, sino también por su cercanía con el público. La presentación en Guatemala formó parte de su esperada "Loop Tour", gira internacional con la que promociona su álbum Play y que ha recorrido distintos países de Europa, Oceanía y América.
Guatemala figuró como una de las paradas más especiales del recorrido latinoamericano y, además, fue uno de los primeros destinos de Centroamérica en recibir este espectáculo. El Loop Tour apuesta por un formato más íntimo y experimental, sello característico del cantante, quien utiliza su famosa técnica de grabación en vivo mediante loops para crear una experiencia diferente en cada show.