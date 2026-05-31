Insivumeh prevé ambiente cálido, húmedo e inestable

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió su pronóstico del clima para este domingo, 31 de mayo de 2026, destacando que habrá un ambiente cálido, húmedo e inestable. El ente de pronósticos consideró que habrá factores que favorecerán la formación de tormentas locales severas con abundante lluvia, actividad eléctrica y hasta granizo.
Durante amanecer y mañana, el ente pronosticó nublados parciales, alternando con nubes dispersas en las regiones del Norte y con pocas nubes en el resto del país. Asimismo, señaló la posibilidad de tener alta temperaturas hacia el mediodía en los valles de Oriente y en el Pacífico.
El Insivumeh agregó que durante la tarde y noche se espera un aumento gradual de la nubosidad, acompañada de lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país. Em este sentido, el departamento de pronósticos señaló mayores acumulados de lluvia al norte del Altiplano Central, Occidente y Franja Transversal del Norte.
La entidad pidió precaución a los guatemaltecos por la posible crecida de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa, como derrumbes y deslizamientos, y daños en la red vial del país.
El pronóstico de condiciones atmosféricas del Insivumeh también indica que la posibilidad de lluvias es de moderadas a fuertes; reiteró que las tormentas locales severas pueden incluir viento acelerado e incluso caída de granizo.
Vigilan el Río Coyolate por crecida
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) publicó el aviso informativo número 17-2025 para indicar que el Río Coyolate aumentó su nivel. El documento está dirigido a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, destacando que mantienen vigilancia en ese afluente.
"De acuerdo con el Boletín Hidrológico 35-2026 emitido por el Insivumeh, el Río Coyolate registra un incremento en su nivel y actualmente se encuentra por encima de su nivel de alerta en la estación Puente Coyolate, municipio de Patulul, Suchitepéquez", precisó Conred.
Ante estas condiciones, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, a través de sus delegados departamentales, mantiene el acompañamiento de las autoridades territoriales en monitoreo del área y recomienda a las autoridades nacionales, departamentales y municipales:
- Mantener monitoreo constante de las condiciones del río Coyolate.
- Fortalecer la difusión de información preventiva sobre riesgos asociados al incremento del nivel del río.
- Verificar y socializar los planes de respuesta, rutas de evacuación y zonas seguras.
- Atender las recomendaciones brindadas por los delegados departamentales de la SE-CONRED ante el incremento del nivel del río.
"Ante cualquier situación de emergencia o desastre, active el sistema Conred llamando al número de teléfono de emergencia nacional 119", finalizó el ente de prevención.