 Insivumeh prevé ambiente cálido, húmedo e inestable
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Insivumeh pronostica ambiente cálido, húmedo e inestable

El ente de pronósticos consideró que habrá factores que favorecerán la formación de tormentas locales severas con abundante lluvia y granizo.

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Foto: @JoseGJua20/X.
El Insivumeh pronosticó nubosidad dispersa en la mañana en varios sectores. / FOTO: ArchivoEU.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió su pronóstico del clima para este domingo, 31 de mayo de 2026, destacando que habrá un ambiente cálido, húmedo e inestable. El ente de pronósticos consideró que habrá factores que favorecerán la formación de tormentas locales severas con abundante lluvia, actividad eléctrica y hasta granizo.

Durante amanecer y mañana, el ente pronosticó nublados parciales, alternando con nubes dispersas en las regiones del Norte y con pocas nubes en el resto del país. Asimismo, señaló la posibilidad de tener alta temperaturas hacia el mediodía en los valles de Oriente y en el Pacífico.

El Insivumeh agregó que durante la tarde y noche se espera un aumento gradual de la nubosidad, acompañada de lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país. Em este sentido, el departamento de pronósticos señaló mayores acumulados de lluvia al norte del Altiplano Central, Occidente y Franja Transversal del Norte.

La entidad pidió precaución a los guatemaltecos por la posible crecida de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa, como derrumbes y deslizamientos, y daños en la red vial del país.

El pronóstico de condiciones atmosféricas del Insivumeh también indica que la posibilidad de lluvias es de moderadas a fuertes; reiteró que las tormentas locales severas pueden incluir viento acelerado e incluso caída de granizo.

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El percance ocurrió en la carretera principal de la aldea El Rosario, de Cobán, Alta Verapaz.

Vigilan el Río Coyolate por crecida

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) publicó el aviso informativo número 17-2025 para indicar que el Río Coyolate aumentó su nivel.  El documento está dirigido a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, destacando que mantienen vigilancia en ese afluente.

"De acuerdo con el Boletín Hidrológico 35-2026 emitido por el Insivumeh, el Río Coyolate registra un incremento en su nivel y actualmente se encuentra por encima de su nivel de alerta en la estación Puente Coyolate, municipio de Patulul, Suchitepéquez", precisó Conred.

Ante estas condiciones, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, a través de sus delegados departamentales, mantiene el acompañamiento de las autoridades territoriales en monitoreo del área y recomienda a las autoridades nacionales, departamentales y municipales:

  • Mantener monitoreo constante de las condiciones del río Coyolate.
  • Fortalecer la difusión de información preventiva sobre riesgos asociados al incremento del nivel del río.
  • Verificar y socializar los planes de respuesta, rutas de evacuación y zonas seguras.
  • Atender las recomendaciones brindadas por los delegados departamentales de la SE-CONRED ante el incremento del nivel del río.

"Ante cualquier situación de emergencia o desastre, active el sistema Conred llamando al número de teléfono de emergencia nacional 119", finalizó el ente de prevención.

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