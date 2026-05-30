Accidente de microbús deja al menos ocho pasajeros heridos

Bomberos Voluntarios de Cobán, Alta Verapaz, reportaron que un accidente de microbús dejó al menos ocho personas heridas en el kilómetro 227 de la ruta que conduce hacia la aldea El Rosario, de Cobán, Alta Verapaz.
Los rescatistas indicaron que la unidad de transporte cayó al fondo de un barranco por causas que aún no han sido determinadas. Para atender el hecho, los rescatistas tuvieron que llegar a bordo de por lo menos tres ambulancias de la 36 compañía de Bomberos Voluntarios.
Los cuerpos de rescate agregaron que las ocho personas heridas por el accidente del microbús fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital Regional de Cobán, donde quedaron en manos del personal médico de turno.
Los técnicos en urgencias médicas trabajaron en el lugar del accidente con camillas, lazos y otras herramientas para extraer a los afectados. Al fondo del precipicio quedó el microbús de color gris que se accidentó en el lugar.
Microbús totalmente destruido
El clip mostró que el microbús que se accidentó quedó con serios daños en su estructura y que al impactar el fondo de la hondonada perdió la parrilla de equipaje que va sobre el techo. Además, se pudo observar que una llanta se desprendió del automotor, por la fuerza del impacto en el lugar del percance.
Medios locales describieron que el medio de transporte que se accidentó cubría la ruta del casco urbano de Cobán hacia el municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz.
Las autoridades trabajan en el lugar del accidente de tránsito para establecer los motivos del percance vial. Asimismo, en el lugar continuaban con las tareas de atención a las personas afectadas por el hecho de tránsito.