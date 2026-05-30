 Resultado PSG vs. Arsenal - Final Champions League 2026
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EN VIVO. Minuto a minuto del PSG vs. Arsenal

PSG y Arsenal disputan la final de la UEFA Champions League 2025/26 en el Puskás Aréna de Budapest. Sigue aquí el minuto a minuto del partido.

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Final de la Champions League 2026 entre PSG y Arsenal - UEFA
Final de la Champions League 2026 entre PSG y Arsenal / FOTO: UEFA
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La UEFA Champions League llega a su punto culminante con un duelo de alto voltaje entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal en el majestuoso Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El conjunto parisino buscará defender la corona conquistada la temporada pasada tras su contundente triunfo 5-0 sobre el Inter de Milán, mientras que los ingleses intentarán escribir una de las páginas más gloriosas de su historia y conquistar por primera vez el trofeo más importante del fútbol europeo.

Será la tercera final de Champions para el PSG, que llega con un balance de una victoria y una derrota en esta instancia, mientras que el Arsenal afronta apenas su segunda definición continental, luego de caer 2-1 frente al Barcelona en la edición de 2006. Con dos proyectos ambiciosos frente a frente y más de 67 mil aficionados en las gradas del estadio húngaro, todo está listo para una noche que promete emociones, historia y un nuevo capítulo en la élite del fútbol mundial.

Minuto a minuto de la final de la Champions League

Europe | UEFA Champions League - FinalEurope | UEFA Champions League - Final
PSG
Sistema: 4-3-3
Estado: En vivo
1 - 1
30/05/2026 - 10:00
Actualizar marcador
Arsenal
Sistema: 4-2-3-1
Competición
UEFA Champions League - Final - Europe
Fase
Final - Jornada Final
Árbitro
Daniel Siebert, Germany

Incidencias del partido

6'
goal
Gol de K. Havertz. Arsenal deja el marcador 0 - 1
46'
card
C. Mosquera ve tarjeta amarilla
54'
card
B. Saka ve tarjeta amarilla
65'
goal
Gol de O. Dembele. PSG deja el marcador 1 - 1 de penal
66'
cambio
Cambio en Arsenal: C. Mosquera por J. Timber
66'
cambio
Cambio en Arsenal: M. Odegaard por V. Gyokeres
83'
cambio
Cambio en PSG: K. Kvaratskhelia por B. Barcola
83'
cambio
Cambio en Arsenal: L. Trossard por G. Martinelli
83'
cambio
Cambio en Arsenal: B. Saka por N. Madueke
90+6'
card
J. Neves ve tarjeta amarilla
90+6'
cambio
Cambio en PSG: O. Dembele por G. Ramos

Goles

  • 6'
    Gol
    K. Havertz (0 - 1)
  • 65'
    Gol
    O. Dembele (1 - 1) - penal

Tarjetas

  • 46'
    Tarjeta
    C. Mosquera - tarjeta amarilla
  • 54'
    Tarjeta
    B. Saka - tarjeta amarilla
  • 90+6'
    Tarjeta
    J. Neves - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 07/05
    PSG
    PSG 2 - 1 Arsenal
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 29/04
    Arsenal
    Arsenal 0 - 1 PSG
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 01/10
    Arsenal
    Arsenal 2 - 0 PSG
    UEFA Champions League | Finalizado

Últimos de PSG

  • 17/05
    Paris FC
    Paris FC 2 - 1 PSG
    Ligue 1 | Finalizado
  • 13/05
    Lens
    Lens 0 - 2 PSG
    Ligue 1 | Finalizado
  • 10/05
    PSG
    PSG 1 - 0 Brest
    Ligue 1 | Finalizado
  • 06/05
    Bayern Munich
    Bayern Munich 1 - 1 PSG
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 02/05
    PSG
    PSG 2 - 2 Lorient
    Ligue 1 | Finalizado

Últimos de Arsenal

  • 24/05
    Crystal Palace
    Crystal Palace 1 - 2 Arsenal
    Premier League | Finalizado
  • 18/05
    Arsenal
    Arsenal 1 - 0 Burnley
    Premier League | Finalizado
  • 10/05
    West Ham
    West Ham 0 - 1 Arsenal
    Premier League | Finalizado
  • 05/05
    Arsenal
    Arsenal 1 - 0 Atl. Madrid
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 02/05
    Arsenal
    Arsenal 3 - 0 Fulham
    Premier League | Finalizado

Estadísticas generales

PSG
Arsenal
10
Tiros de esquina
0
17
Saques de banda
18
14
Tiros libres
9
1
Saques de meta
13
1
Penal
0
2
Cambio
6
118
Ataques
77
77
Ataques peligrosos
23
3
Remates al arco
1
15
Remates desviados
3
75%
Posesión
25%
18
Remates totales
4
3
Remates a puerta
1
11
Remates fuera
0
4
Remates bloqueados
3
10
Remates dentro del área
3
8
Remates fuera del área
1
9
Faltas
12
0
Fuera de juego
3
1
Tarjetas amarillas
2
0
Atajadas
2
647
Pases totales
214
591
Pases precisos
145

Alineaciones

PSG
  • Matvey Safonov
  • Achraf Hakimi
  • Marquinhos
  • Willian Pacho
  • Nuno Mendes
  • João Neves
  • Vitinha
  • Fabián Ruiz
  • Désiré Doué
  • Ousmane Dembélé
  • Khvicha Kvaratskhelia
Arsenal
  • David Raya
  • Cristhian Mosquera
  • William Saliba
  • Gabriel Magalhães
  • Piero Hincapié
  • Declan Rice
  • Myles Lewis-Skelly
  • Bukayo Saka
  • Martin Ødegaard
  • Leandro Trossard
  • Kai Havertz

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