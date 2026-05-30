Resultado PSG vs. Arsenal - Final Champions League 2026

La UEFA Champions League llega a su punto culminante con un duelo de alto voltaje entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal en el majestuoso Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El conjunto parisino buscará defender la corona conquistada la temporada pasada tras su contundente triunfo 5-0 sobre el Inter de Milán, mientras que los ingleses intentarán escribir una de las páginas más gloriosas de su historia y conquistar por primera vez el trofeo más importante del fútbol europeo.
Será la tercera final de Champions para el PSG, que llega con un balance de una victoria y una derrota en esta instancia, mientras que el Arsenal afronta apenas su segunda definición continental, luego de caer 2-1 frente al Barcelona en la edición de 2006. Con dos proyectos ambiciosos frente a frente y más de 67 mil aficionados en las gradas del estadio húngaro, todo está listo para una noche que promete emociones, historia y un nuevo capítulo en la élite del fútbol mundial.
Minuto a minuto de la final de la Champions League
Incidencias del partido
Goles
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6'K. Havertz (0 - 1)
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65'O. Dembele (1 - 1) - penal
Tarjetas
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46'C. Mosquera - tarjeta amarilla
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54'B. Saka - tarjeta amarilla
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90+6'J. Neves - tarjeta amarilla
Entre sí
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07/05PSG 2 - 1 Arsenal
UEFA Champions League | Finalizado
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29/04Arsenal 0 - 1 PSG
UEFA Champions League | Finalizado
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01/10Arsenal 2 - 0 PSG
UEFA Champions League | Finalizado
Últimos de PSG
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17/05Paris FC 2 - 1 PSG
Ligue 1 | Finalizado
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13/05Lens 0 - 2 PSG
Ligue 1 | Finalizado
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10/05PSG 1 - 0 Brest
Ligue 1 | Finalizado
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06/05Bayern Munich 1 - 1 PSG
UEFA Champions League | Finalizado
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02/05PSG 2 - 2 Lorient
Ligue 1 | Finalizado
Últimos de Arsenal
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24/05Crystal Palace 1 - 2 Arsenal
Premier League | Finalizado
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18/05Arsenal 1 - 0 Burnley
Premier League | Finalizado
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10/05West Ham 0 - 1 Arsenal
Premier League | Finalizado
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05/05Arsenal 1 - 0 Atl. Madrid
UEFA Champions League | Finalizado
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02/05Arsenal 3 - 0 Fulham
Premier League | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Matvey Safonov
- Achraf Hakimi
- Marquinhos
- Willian Pacho
- Nuno Mendes
- João Neves
- Vitinha
- Fabián Ruiz
- Désiré Doué
- Ousmane Dembélé
- Khvicha Kvaratskhelia
- David Raya
- Cristhian Mosquera
- William Saliba
- Gabriel Magalhães
- Piero Hincapié
- Declan Rice
- Myles Lewis-Skelly
- Bukayo Saka
- Martin Ødegaard
- Leandro Trossard
- Kai Havertz