 Cacif apoya acuerdo entre EE.UU. y Guatemala
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Cacif apoya acuerdo entre EE.UU. y Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo, enfatizó que las operaciones contra el crimen organizado se ejecutarán en estricto apego a la legalidad.

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Actos oficiales que marcan el inicio de la conmemoración del 250 aniversario de independencia de los Estados Unidos de América, denominada “Freedom 250”, Foto Embajada de los Estados Unidos en Guatemala
Actos oficiales que marcan el inicio de la conmemoración del 250 aniversario de independencia de los Estados Unidos de América, denominada “Freedom 250” / FOTO: Foto Embajada de los Estados Unidos en Guatemala
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) a través de un comunicado difundido este viernes manifestó su apoyo a una alianza estratégica entre Guatemala y Estados Unidos para fortalecer la seguridad regional.

"Valoramos y apoyamos la reciente cooperación anunciada entre Guatemala y los Estados Unidos de América en materia de seguridad y defensa, una alianza estratégica orientada a fortalecer la seguridad hemisférica, enfrentar de manera conjunta las amenazas transnacionales y promover una mayor estabilidad regional.", indicó el Cacif. 

El sector privado agregó que las organizaciones del crimen organizado y el narcotráfico representan una amenaza directa para la paz social y el bienestar de las familias. "Enfrentarlas con determinación, en estrecha coordinación con Estados Unidos, es imprescindible para garantizar un entorno más seguro y próspero para todos los guatemaltecos.", manifestó. 

El presidente, Bernardo Arévalo de León, aclaró que su Gobierno solicitó a Estados Unidos una intensificación de la cooperación existente en materia de equipos, capacitación e inteligencia contra el narcotráfico, desmintiendo que se contemplen bombardeos conjuntos con tropas estadounidenses en el territorio nacional.

Las declaraciones del mandatario surgen tras una publicación del diario estadounidense The New York Times, que afirmó que Guatemala, habría aceptado ataques aéreos conjuntos con Washington contra carteles de la droga a partir del próximo mes, tras una supuesta llamada el 19 de mayo entre Arévalo y el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

"Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala en el marco del interés que tienen los Estados Unidos en combatir a las redes del narcotráfico", precisó el gobernante guatemalteco.

Al detallar los requerimientos específicos de la petición a Washington, el presidente explicó que esto "va a implicar tener acceso a equipo, tener acceso a capacitación, tener acceso a expertos para el apoyo, por ejemplo, en la planificación de operaciones a nivel estratégico o a nivel táctico (...) de manera que eso es lo que estamos en este momento solicitando".

Arévalo de León enfatizó que las operaciones contra el crimen organizado se ejecutarán en estricto apego a la legalidad.

Guatemala no firma ningún acuerdo que no sea con la Constitución y con la legislación en la materia. De manera que lo que estamos firmando son tipos de colaboración que se han estado dando en el pasado y que lo que esperamos es que se intensifiquen

Presidente, Bernardo Arévalo

La polémica generada por la información del rotativo neoyorquino coincide con las fuertes tensiones regionales en torno a la estrategia de seguridad de la Administración de Donald Trump, quien en marzo pasado fundó el Escudo de las Américas, una coalición contra el crimen transnacional integrada por gobiernos de derecha como Argentina, El Salvador y Ecuador, pero a la cual ejecutivos progresistas como los de Guatemala, México, Colombia y Brasil decidieron no sumarse.

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Con información de agencia EFE y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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