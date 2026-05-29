Julieta Venegas Revive Clásico Futbolero Para el Mundial

La cantante y compositora mexicana Julieta Venegas volvió a captar la atención del público al presentar una nueva versión de "La Niña Futbolista", una canción originalmente interpretada por la agrupación infantil Patita de Perro en 2003 y que ahora regresa con una renovada propuesta enfocada en la inclusión y la igualdad de oportunidades en el deporte.
El lanzamiento forma parte de las actividades impulsadas por el Gobierno de México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
La nueva interpretación fue realizada por Venegas junto al Coro del Conservatorio Nacional de Música de México y cuenta con arreglos del productor Yamil Rezc, reconocido por su trabajo con importantes artistas latinoamericanos.
Un mensaje para las nuevas generaciones
"La Niña Futbolista" nació hace más de dos décadas como una canción que cuestionaba los estereotipos de género dentro del deporte y defendía el derecho de las niñas a jugar fútbol sin limitaciones.
La versión de Julieta Venegas mantiene ese espíritu, pero lo adapta a una nueva generación que continúa enfrentando desafíos para alcanzar la igualdad en distintos ámbitos.
En declaraciones compartidas por Billboard Español, la intérprete explicó que aceptó el proyecto porque conectó inmediatamente con el mensaje de la canción.
"Todo el tiempo que trabajamos la canción imaginé a una niña que sueña con jugar futbol y que alguien le dice que no se puede", comentó.
La artista añadió que muchas mujeres han enfrentado situaciones similares a lo largo de su vida.
"Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino ir tras lo que desean", expresó.
Una canción con historia
El tema original fue escrito por Ignacio Silva y lanzado en 2003 por Patita de Perro, una agrupación mexicana conocida por abordar temas sociales y educativos a través de la música infantil.
Con el paso de los años, "La Niña Futbolista" se convirtió en una canción emblemática para quienes promueven la participación femenina en el deporte.
Ahora, la nueva versión busca llegar a una audiencia más amplia aprovechando el contexto del Mundial 2026 y el creciente protagonismo que ha ganado el fútbol femenino en los últimos años.
Grabación en escenarios históricos
La producción musical fue acompañada por un videoclip grabado en los emblemáticos Estudios Churubusco, uno de los complejos cinematográficos más importantes de América Latina.
Estos estudios han sido escenario de numerosas producciones que forman parte de la historia del cine mexicano y latinoamericano.
El video muestra a niñas y jóvenes vinculadas al fútbol, reforzando el mensaje de inclusión y empoderamiento que impulsa la canción.
El respaldo del Gobierno de México
La iniciativa surgió por invitación de la Secretaría de las Mujeres, dependencia encargada de promover políticas de igualdad y derechos para las mujeres en México.
Durante la presentación oficial de la canción en la conferencia matutina de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó la importancia de transmitir mensajes positivos a las nuevas generaciones.
"Este proyecto nació para compartir un mensaje muy claro con niñas y niños: la cancha también es de las niñas y ningún sueño tendría que estar limitado por estereotipos", señaló la funcionaria.
El proyecto forma parte de una estrategia cultural más amplia que busca aprovechar la visibilidad internacional que tendrá México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La presentación de "La Niña Futbolista" llega en un momento especial para México, que se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo masculinas de la FIFA, después de las ediciones de 1970 y 1986.
El torneo arrancará el 11 de junio de 2026 y contará con partidos en ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.