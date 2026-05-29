 Arévalo destaca el papel del Ejército de Guatemala
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Arévalo destaca el papel del Ejército contra la "cruel" amenaza del narcotráfico

El presidente abordó el tema durante la ceremonia en la que seis oficiales fueron ascendidos a generales de Brigada.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, destacó este viernes el papel que juega el Ejército de su país en el combate a la "cruel" amenaza del narcotráfico y al crimen organizado internacional.

Durante un acto en la base militar Mariscal Zavala (en el noreste de la Ciudad de Guatemala) en el que seis oficiales fueron ascendidos a generales de Brigada, el mandatario aseguró que la institución castrense está "enfrentando de manera directa los tentáculos del crimen organizado" y que los resultados en materia de seguridad "están a la vista".

"Hoy vemos un ejército modernizado, un ejército con mayor capacidad operativa, con mejores resultados en la lucha contra las amenazas que afectan a nuestra población", expresó Arévalo de León, quien detalló que recientemente las fuerzas de seguridad lograron la destrucción del laboratorio de droga "más grande que Guatemala ha conocido".

El presidente, en su calidad de comandante general del Ejército de Guatemala, insistió en la necesidad de combatir "en especial, esta amenaza cruel y destructiva del narcotráfico, que corrompe comunidades, que debilita instituciones y que pone en peligro el futuro de nuestras familias y de la región".

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El presidente Arévalo participó en la ceremonia en la que seis oficiales fueron ascendidos a generales de Brigada. Foto: Omar Solís/EU

 Presidente destaca modernización de las fuerzas armadas

Durante su mensaje en el acto de ascensos de nuevos oficiales militares, Arévalo de León mencionó la modernización y profesionalización del instituto armado, lo cual les permite tomar decisiones con visión estratégica.

"Guatemala tiene un Ejército consciente de su papel dentro del Estado, con visión de servicio, modernizado, con mayor capacidad operativa y presencia firme donde Guatemala más lo necesita", afirmó el mandatario en referencia a la participación de efectivos militares en la construcción de carreteras y en la seguridad ciudadana.

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, el general Henry Sáenz, ratificó el compromiso de las fuerzas armadas y reveló que este mismo viernes unidades de la Marina de la Defensa Nacional interceptaron una embarcación en el ámbito marítimo que transportaba bultos de posible droga y saldó con dos personas capturadas.

"Seguimos dando resultados al pueblo de Guatemala", afirmó Sáenz tras detallar las operaciones terrestres y aéreas que han reducido los vuelos ilegales en el espacio nacional.

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. | Omar Solís/EU

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. / Omar Solís/EU

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. | Omar Solís/EU

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. / Omar Solís/EU

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. | Omar Solís/EU

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. / Omar Solís/EU

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. | Omar Solís/EU

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Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. | Omar Solís/EU

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. / Omar Solís/EU

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. | Omar Solís/EU

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Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. / Omar Solís/EU

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. | Omar Solís/EU

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. / Omar Solís/EU

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. | Omar Solís/EU

Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. / Omar Solís/EU

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Acto de ascensos en las filas del Ejército de Guatemala. / Omar Solís/EU

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