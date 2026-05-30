¿Qué le pasó a la lengua de Alejandro Fernández?

El cantante mexicano Alejandro Fernández volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su música. Durante una reciente presentación, varios videos captaron un detalle que llamó la atención de los usuarios: una parte de su lengua presentaba una coloración entre blanca y amarillenta, lo que desató todo tipo de comentarios y especulaciones sobre su estado de salud.
Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron un intenso debate entre internautas. Mientras algunos atribuyeron el aspecto de la lengua a una posible falta de higiene bucal, otros señalaron que podría tratarse de una infección por cándida, un hongo que se encuentra de forma natural en el organismo, pero que puede multiplicarse en determinadas condiciones y causar complicaciones.
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La lengua de #AlejandroFernandez es viral 😱♬ Suspenseful Drama Strings - Gummy MusicLab
Experto comparte su opinión
Ante la ola de comentarios, el médico cirujano Eduardo Cardona, especialista en medicina estética avanzada, compartió su opinión sobre el caso. Según explicó, existen diversas condiciones que podrían provocar cambios visibles en la lengua, entre ellas la denominada lengua saburral, candidiasis, xerostomía o alteraciones relacionadas con la salud bucal.
El especialista también mencionó una posible complicación estética poco conocida relacionada con procedimientos como bótox, bioestimuladores o rellenos faciales. De acuerdo con Cardona, una afectación involuntaria de la glándula parótida —encargada de producir gran parte de la saliva— podría alterar la microbiota oral, modificar el pH de la boca y aumentar el riesgo de infecciones.
Sin embargo, hasta el momento no existe un diagnóstico oficial sobre la condición observada en el artista. Alejandro Fernández tampoco se ha pronunciado públicamente sobre las especulaciones generadas en redes sociales.
Actualmente, el intérprete de "Me dediqué a perderte" continúa con su gira "De rey a rey", un homenaje a su padre, Vicente Fernández. Además, recientemente compartió con sus seguidores la muerte de una de sus mascotas, motivo por el que atraviesa un momento de duelo personal.