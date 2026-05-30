 El Liverpool anuncia la destitución de Arne Slot
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El Liverpool anuncia la destitución de Arne Slot

El técnico neerlandés deja Anfield después de una campaña decepcionante y lejos de la pelea por títulos.

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El Liverpool anuncia la destitución de Arne Slot - instagram @liverpoolfc
El Liverpool anuncia la destitución de Arne Slot / FOTO: instagram @liverpoolfc
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El Liverpool anunció este sábado la salida del entrenador neerlandés Arne Slot, poniendo fin a una etapa de dos temporadas al frente del conjunto de Anfield. La decisión llega después de una campaña decepcionante para los ‘Reds’, quienes, aunque lograron clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones, quedaron lejos de la pelea por el título de la Premier League y no consiguieron destacar en las competiciones de copa ni en el torneo continental.

A través de un comunicado oficial, el club inglés agradeció el trabajo realizado por Slot y destacó el impacto positivo que tuvo durante su estancia en la institución. Liverpool recordó especialmente la conquista de la Premier League en su primera temporada y resaltó la capacidad del técnico para asumir responsabilidades en momentos importantes. Sin embargo, la directiva explicó que, tras una evaluación conjunta, consideró necesario iniciar una nueva etapa para impulsar la evolución deportiva del equipo.

Liverpool en busca del sustituto de Slot

Aunque el estratega neerlandés dejó una huella importante con el título liguero obtenido en su debut, los resultados posteriores provocaron un creciente descontento entre la afición y los analistas. La eliminación temprana en la Liga de Campeones durante la campaña anterior marcó el inicio de las críticas, que aumentaron esta temporada debido al bajo rendimiento colectivo y a la falta de protagonismo en las principales competiciones. El Liverpool finalizó quinto en la Premier League, muy lejos del campeón, y también sufrió dolorosas eliminaciones en la Champions, la FA Cup y la Copa de la Liga.

La etapa de Slot también estuvo marcada por momentos complejos fuera del terreno de juego, incluyendo la gestión del fallecimiento de Diogo Jota y las tensiones públicas con Mohamed Salah. Pese a ello, el club quiso despedirse con palabras de reconocimiento y gratitud, subrayando que el entrenador y su familia siempre serán bienvenidos en Anfield. Arne Slot deja Liverpool con un título de Premier League en su palmarés y con un legado que la entidad considera valioso para su historia reciente.

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