Liverpool promociona su partido con una imagen de Guatemala

El Liverpool FC sorprendió a sus seguidores en Centroamérica al dedicar un guiño especial a Guatemala en la previa del Derbi de Merseyside frente al Everton FC. A través de sus redes sociales oficiales, el club inglés utilizó una imagen de la icónica Antigua Guatemala como fondo para promocionar el encuentro, generando una inmediata reacción entre los aficionados de la región.
La publicación estuvo acompañada del mensaje: "¡Domingo de Liverpool y clásico! ¿A qué lugar emblemático de tu país viajamos la próxima vez?", junto a una imagen de los jugadores Alexander Isak y Rio Ngumoha. El detalle no pasó desapercibido, especialmente por la elección de Antigua Guatemala, uno de los destinos más representativos del país, lo que reforzó el vínculo emocional con la audiencia local.
El Liverpool gana réditos en Guatemala
El impacto fue notable en redes sociales, donde cientos de guatemaltecos y aficionados de países vecinos llenaron la publicación de comentarios de apoyo hacia los ‘Reds’. Este tipo de interacción cobra aún más relevancia considerando el momento deportivo del equipo, que busca posicionarse en puestos europeos tras una temporada irregular bajo la dirección técnica de Arne Slot.
Si bien este tipo de publicaciones regionalizadas no es algo nuevo en el fútbol europeo, sí resulta significativo en el caso del Liverpool. Clubes como el FC Bayern Munich o el Werder Bremen han implementado estrategias similares para conectar con audiencias internacionales, especialmente durante fechas conmemorativas. Sin embargo, esta es la primera vez que el conjunto de Anfield realiza un gesto directo hacia Guatemala, logrando una notable repercusión y fortaleciendo su presencia digital en la región.
En plataformas como Meta Platforms (especialmente en Facebook e Instagram), este tipo de publicaciones regionalizadas se gestiona mediante segmentación geográfica y pruebas de contenido adaptado a distintas audiencias. Los clubes crean varias versiones de un mismo post, cambiando imágenes, textos o referencias culturales según el país o región, y las distribuyen de forma específica para maximizar el alcance y la interacción. Entre los principales beneficios destacan un mayor engagement, la cercanía con los aficionados y la expansión de marca en mercados internacionales, lo que se traduce en más seguidores, oportunidades comerciales y una conexión emocional más fuerte con comunidades fuera de su territorio habitual.