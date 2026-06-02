Envían a juicio a señalado de embestir a motorista en la zona 9

El Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió este martes, 2 de junio, enviar a juicio a Carlos Ovidio Acevedo Navas, señalado de embestir en varias ocasiones al motorista Larkin Daniel Morales en un sector de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
Los hechos que se le atribuyen al sindicado ocurrieron el 25 septiembre 2025 y quedaron captados por cámaras de video vigilancia ubicadas en el sector. Las mismas registraron cómo en al menos tres ocasiones un vehículo atropelló al joven conductor, lo cual le generó graves lesiones que conllevaron la amputación de una de sus piernas.
La audiencia de etapa intermedia para resolver la situación de Acevedo se llevó a cabo hoy sin acceso a los medios de comunicación. Durante la misma, las partes expusieron sus argumentos y, con base en estos, el órgano jurisdiccional determinó que deberá enfrentar debate oral y público por el delito de homicidio en grado de tentativa.