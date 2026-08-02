 Taxistas manifestarán por el alto costo de los combustibles
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Taxistas anuncian marcha para protestar por el costo de los combustible

Desde sus canales oficiales, los taxistas confirmaron esta medida y propusieron una forma de rebajar los costos.

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Foto: Edwin Bercián/EU
La APTG anunció una manifestación para este lunes en la Ciudad de Guatemala. / FOTO: Archivo.
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La Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (APTG) confirmó este domingo, 2 de agosto de 2026, que realizará una manifestación por el alto costo de los combustibles este lunes 3 de agosto de 2026; los taxistas se congregarán desde muy temprano en el punto. En un afiche difundido por sus canales oficiales, los organizadores indicaron que la marcha saldrá de Molino de las Flores hacia El Congreso a las 8:00 horas.

Asimismo, en el anuncio rechazaron la propuesta de subsidio del Organismo Ejecutivo y mostraron su desacuerdo con la imposición de etanol en la gasolina. En el mensaje propusieron la eliminación del Impuesto de Derivados del Petróleo (IDP) y el del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los combustibles.

El pasado sábado, el representante de la Defensoría de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, confirmó que varios taxistas podrían realizar un paro de servicios el lunes, por la falta de soluciones a la crisis del costo de los combustibles. Sin embargo, el gremio anunció en sus canales oficiales que harán una manifestación con dirección hacia El Congreso de la República.

"Por la falta de acción del Congreso y del Ejecutivo, los taxistas estarían tomando esa decisión, porque ya es insostenible el estar esperando cualquier decisión que puedan tomar", mencionó Guerra.

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Taxistas protestaron el 21 de julio

El pasado 21 de julio de 2021, varios grupos de taxistas bloquearon distintos puntos en la capital y Villa Nueva. En ese momento, los manifestantes exigieron a las autoridades respuestas ante el alza a precios de los combustibles.

Autoridades de tránsito informaron ese día que los taxistas mantuvieron bloqueado el paso en áreas de la calzada Atanasio Tzul y la avenida Petapa, zona 12.

Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, los taxistas que obstaculizaron con un autobús y otros vehículos estos puntos, generaron alta afluencia vehicular.

Así se vivió la jornada de bloqueos de taxistas el 21 de julio.

Taxistas bloquean paso en avenida Petapa, calzada Atanasio Tzul y Ciudad Real I | Omar Solís/EU

Taxistas bloquean paso en avenida Petapa, calzada Atanasio Tzul y Ciudad Real I / Omar Solís/EU

Taxistas bloquean paso en avenida Petapa, calzada Atanasio Tzul y Ciudad Real I | Omar Solís/EU

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