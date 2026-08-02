Motocicleta partida en dos por accidente en el Atlántico

Con un llamado a respetar los límites de velocidad, el vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, reportó que un accidente de motocicleta cobró la vida de un hombre en el kilómetro 6 de la carreta al Atlántico, en un sector de la zona 18 capitalina, durante la madrugada de este domingo, 2 de agosto de 2026.
Montejo narró que, por la fuerza del impacto, la motocicleta del accidente quedó partida en dos partes, causando la muerte del conductor. Asimismo, indicó que una parte de la motocicleta quedó a varios metros de la otra.
El comunicador lamentó que el cuerpo del conductor de la motocicleta haya quedado a varios metros de las partes de su vehículo de dos ruedas. En el lugar, fue necesaria la presencia del Ministerio Público para realizar los trámites de ley.
En imágenes compartidas por Montejo se pudo observar que una parte de la motocicleta quedó sobre el arriate central y otra parte en el carril derecho. Montejo añadió que moderar la velocidad "también es una garantía de reducir los riesgos propios y ajenos".
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Paso habilitado tras accidente de motocicleta
Montejo añadió que el tramo donde ocurrió el accidente de tránsito quedó liberado para el paso vehicular, después de que las autoridades levantaran la ultima parte de la motocicleta que quedó partida en dos.
Por el momento se desconocen las causas del accidente de tránsito en el área, pero se espera que en breve las primeras investigaciones den una primera hipótesis
En otros hechos de tránsito, Montejo también reportó que un carro que impactó en el muro del viaducto Jorge Ubico fue retirado del lugar. El portavoz indicó que esta estructura se ubicad en el bulevar Liberación y facilita el tránsito desde la zona 15 hacia la zona 13 y 7a. avenida de la zona 9.
El vocero afirmó que el paso vehicular quedó liberado en este lugar.