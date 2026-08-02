Dos helicópteros antiincendios chocan en Grecia

Un video captó el momento en que dos helicópteros que participaban en las labores para combatir un incendio forestal en Grecia chocaron en pleno vuelo, provocando la muerte de dos de sus tripulantes.
El accidente ocurrió este domingo 2 de agosto en Psatha, una localidad costera situada al oeste de Atenas. En las imágenes, difundidas por medios locales y redes sociales, se observa cómo ambas aeronaves vuelan a corta distancia hasta que sus rotores entran en contacto. Segundos después, uno de los helicópteros se incendia, pierde la hélice principal y cae al suelo.
Reportan dos fallecidos
De acuerdo con la agencia EFE y medios griegos, en el helicóptero siniestrado viajaban un piloto rumano y un copiloto griego, quienes fallecieron a causa del impacto. Los otros dos tripulantes, también un ciudadano rumano y un griego que viajaban en la segunda aeronave, sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital con heridas leves.
Los helicópteros, identificados por medios locales como modelos Bell, habían despegado del aeropuerto militar de Elefsina y participaban en las operaciones para contener un incendio forestal que desde hace cuatro días afecta la región de Ática.
Las autoridades aún no han determinado las causas de la colisión, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente.
El incendio contra el que trabajaban los pilotos ha consumido cerca de 10 mil hectáreas y obligado a evacuar a miles de personas. Las intensas rachas de viento han dificultado las labores de extinción y favorecido la rápida propagación de las llamas.
El video del choque se ha viralizado en redes sociales por mostrar los dramáticos segundos previos al impacto y el momento en que una de las aeronaves se precipita envuelta en llamas.