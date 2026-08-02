El millonario aumento salarial que buscaba Gianni Infantino

La FIFA atravesó una de las semanas más tensas de los últimos años luego de que su presidente, Gianni Infantino, retirara el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que pretendía abrir la puerta a la inversión privada en algunas de las principales competiciones del organismo. La propuesta generó un rechazo inmediato entre varias confederaciones y federaciones nacionales, que consideraron que la medida ponía en riesgo el control del fútbol mundial sobre sus torneos más importantes. La falta de respaldo político obligó al dirigente suizo a desistir de la iniciativa antes de que fuera sometida a votación.
El proyecto también quedó bajo la lupa después de que el diario británico The Times revelara que, de aprobarse el FFE, Infantino habría visto multiplicada de forma considerable su remuneración anual. Actualmente, el presidente de la FIFA percibe un salario bruto de aproximadamente 4,8 millones de dólares por año, pero el nuevo esquema lo habría colocado en una función similar a la de un gerente general, con ingresos cercanos a los 64 millones de dólares anuales. Aunque la FIFA defendió el plan como una estrategia para fortalecer el desarrollo del fútbol, la información alimentó las críticas hacia la propuesta.
El plan de Infantino no tuvo frutos
Como parte de su defensa, Infantino aseguró que el FFE permitiría incrementar significativamente los recursos destinados a las federaciones miembro. El presidente explicó que cada asociación recibiría 20 millones de dólares en el próximo ciclo de financiación, un aumento del 150 % respecto a los 8 millones que actualmente entrega el programa FIFA Forward. Sin embargo, las promesas económicas no fueron suficientes para convencer a las principales confederaciones, que cuestionaron tanto el contenido del proyecto como la rapidez con la que se pretendía aprobar.
La oposición fue encabezada por la UEFA, que incluso advirtió que sus selecciones podrían marginarse de las competiciones organizadas por la FIFA si la iniciativa seguía adelante. Posteriormente, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) expresaron su rechazo, mientras que la Conmebol solicitó mayor información antes de fijar una postura definitiva. Ante un escenario de creciente división y sin el respaldo necesario para alcanzar el consenso, Infantino decidió retirar el proyecto, asegurando que la prioridad de la FIFA debe ser mantener la unidad del fútbol mundial por encima de cualquier otra consideración.