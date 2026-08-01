Piden que Infantino renuncie como presidente de FIFA

La presión sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aumentó de forma significativa después de que el organismo desistiera de su intención de crear una filial para comercializar sus principales competiciones, incluida la Copa del Mundo. Aunque el proyecto fue retirado tras el rechazo de federaciones, confederaciones y distintos actores del fútbol internacional, diversas organizaciones consideran que el episodio ha deteriorado la confianza en el liderazgo del dirigente suizo y exigen su salida de la máxima institución del fútbol mundial.
La Asociación de Aficionados Europeos (Football Supporters Europe, FSE) fue una de las voces más contundentes al reclamar la dimisión de Infantino. A través de sus redes sociales, la organización aseguró que el problema trasciende el abandono del proyecto y cuestionó la capacidad del dirigente para continuar al frente de la FIFA. "Los planes de venta del Mundial podrían haber desaparecido, pero el problema persiste. Este hombre no es apto para gobernar el fútbol mundial. Infantino tiene que irse", manifestó la asociación. En la misma línea, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) sostuvo que la retirada de la iniciativa no es suficiente y afirmó que "detuvimos el vergonzante proyecto de privatizar las competiciones FIFA. Ahora Infantino debe cesar. Es un peligro para nuestro fútbol".
La UEFA pide que "rindan cuentas" los responsables de la FIFA
La UEFA también endureció su postura y reclamó una investigación exhaustiva sobre el origen de la propuesta. En un comunicado, el organismo europeo afirmó que "la actual dirección de la FIFA no sólo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol", al tiempo que exigió que "rindan cuentas los responsables de los planes secretos de la FIFA". Asimismo, confirmó que la propuesta fue rechazada por unanimidad por las 55 federaciones europeas y respaldada por numerosas asociaciones de otras confederaciones, lo que evidenció el amplio rechazo internacional al proyecto.
Además de cuestionar la falta de transparencia en el proceso, la UEFA recordó los compromisos asumidos por Infantino cuando fue elegido presidente en 2016, especialmente en materia de gobernanza y administración de los recursos económicos de la FIFA. Según el organismo, aquellas promesas no se cumplieron, al considerar que la iniciativa fue diseñada de manera opaca y sin la debida consulta a las federaciones miembro. Por ello, la confederación anunció que trabajará junto con otras organizaciones para fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse.
El retiro del proyecto representa una victoria para quienes defendieron el modelo tradicional de gestión del fútbol internacional, pero el debate sobre el futuro de la FIFA continúa abierto. Mientras la organización busca restablecer la confianza entre sus miembros, las críticas hacia la gestión de Gianni Infantino no cesan y las peticiones para que abandone la presidencia siguen ganando fuerza. Para numerosos sectores del fútbol, el desafío ya no se limita a frenar una iniciativa polémica, sino a recuperar la credibilidad y la transparencia en la conducción del organismo que rige este deporte a nivel mundial.