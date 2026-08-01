Choque vehicular deja heridos en la Calzada Roosevelt

Los cuerpos de rescate atendieron a varias personas que resultaron heridas la madrugada de este sábado, 1 de agosto de 2026, luego de un choque vehicular sobre la calzada Roosevelt y 26 avenida de la zona 7 capitalina. Los paramédicos atendieron a los afectados y los trasladaron a diferentes centros asistenciales, según el reporte de la Policía Municipal de Transito de la Ciudad de Guatemala.
Agentes de la PMT de Guatemala dieron apoyo y ayuda en el sector con el objetivo de atender la situación y establecer acciones orientadas a mantener la circulación vehicular en este sector de la Calzada Roosevelt.
Las autoridades de tránsito pidieron a los usuarios de la Calzada Roosevelt tener precaución y moderar su velocidad al llegar a la 26 avenida, para evitar contratiempos. Las autoridades no descartaron el apoyo de grúas para movilizar los automotores.
Daños en la Calzada Roosevelt
Según las imágenes compartidas, el accidente vial no generó mayores daños a los bienes públicos, únicamente uno de los automotores impactados sufrió serios daños en su estructura. Tras dar de lleno contra un árbol, la unidad quedó destrozada de la cabina y perdió el vidrio frontal.
Asimismo, el tránsito vehicular mantenía un flujo normal en ambos sentidos de la calzada Roosevelt, según el clip compartido desde el lugar de los hechos, por parte de los agentes de la PMT de Guatemala.
Identifican al piloto del vehículo empotrado
Bomberos Municipales reportaron haber atendido el accidente de tránsito, confirmando que para sacar al conductor de la unidad de transporte de carga fue necesario trabajar durante varias horas, porque quedó prensado entre los hierros retorcidos.
Los rescatistas indicaron que el herido es Walter Jeovany López Hernández, quien fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. El camioncito que se accidentó transportaba limones y plátanos, entre otros tipos de mercadería.
En el lugar del accidente quedaron las autoridades verificando lo ocurrido para determinar responsabilidades. Por el momento se desconocen las causas del accidente de tránsito.