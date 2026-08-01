 La FIFA da marcha atrás en su plan de privatizar el Mundial
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La FIFA da marcha atrás en su plan de privatizar el Mundial

Tras el rechazo de la mayoría de las confederaciones, la FIFA desistió, por ahora, de crear una filial para gestionar y comercializar sus principales competiciones, incluido el Mundial.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: Agencia EFE
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La FIFA anunció la noche de este viernes que abandona su propuesta de crear una filial encargada de gestionar y comercializar sus principales competiciones, entre ellas la Copa del Mundo, luego de que el proyecto generara una fuerte oposición entre las confederaciones y asociaciones miembro. La iniciativa contemplaba la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa cuya valoración alcanzaría los 20.000 millones de dólares y de la que se pretendía vender el 20 % para fortalecer los recursos destinados al desarrollo del fútbol a nivel global.

La decisión se produjo después de que diversas organizaciones expresaran su desacuerdo con la propuesta. La UEFA fue la primera en manifestar un rechazo contundente y advirtió que sus federaciones nacionales no participarían en las competiciones de la FIFA si el plan seguía adelante. Posteriormente, la Concacaf respaldó esa postura, mientras que la Conmebol anunció el inicio de un proceso de consultas internas, insistiendo en que el interés del fútbol debía prevalecer sobre cualquier otra consideración.

La FIFA de Gianni Infantino se quedó sin apoyo

En un comunicado firmado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la organización explicó que optó por retirar el proyecto tras escuchar las opiniones de sus miembros. "Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente", señala el texto. Asimismo, la entidad dejó claro que su prioridad continúa siendo la unidad del fútbol mundial al afirmar: "Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante".

Pese al revés, la FIFA reiteró que su objetivo sigue siendo fortalecer el desarrollo del fútbol, especialmente en los países que requieren mayor apoyo económico y estructural. Infantino adelantó que en las próximas semanas buscará reunirse con las distintas partes involucradas para encontrar alternativas que cuenten con un mayor consenso. Con ello, el organismo rector del fútbol pone fin, al menos por ahora, a una iniciativa que había despertado un intenso debate sobre el futuro comercial del torneo deportivo más importante del planeta.

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Gianni Infantino y Aleksander Ceferin en el 49 congreso de la UEFA - Agencia EFE

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