Según SAT, hoy vence pago de impuesto de circulación; prórroga todavía no está vigente

De acuerdo con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) debido a que no ha cobrado vigencia el Decreto 19-2026, Ley Temporal para Ampliar el Plazo del Pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, hasta el 31 de diciembre, este viernes 31 de julio, fue el último día para pagarlo sin multa.
De publicarse dicho acuerdo legislativo, la SAT ajustaría sus sistemas para atender esa disposición del Congreso de la República.
Por su parte el Congreso de la República indicó que dicho decreto aprobado el pasado miércoles, se encuentra en fase de observaciones, la misma finaliza el lunes 3 de agosto; de no haber observaciones, el mismo podría enviarse al Organismo Ejecutivo a partir del martes 4 de agosto.
"En cuanto a las dudas que han surgido por el vencimiento del plazo del pago del impuesto establecida en la Ley vigente, el 31 de julio, este organismo incluyó en el Decreto aprobado un artículo para la exoneración del pago de multas e intereses que genere la falta de pago del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, a partir del 1 de agosto del presente año, hasta la entrada en vigencia de la nueva Ley.", indicó el Congreso.
El Congreso indicó que la nueva normativa viene a beneficiar a más de 1.7 millones de propietarios de vehículos aún tienen pendiente el pago del impuesto, según reportes oficiales.
De acuerdo con cifras de la SAT, en Guatemala cuenta con un parque vehicular superior a 6.7 millones de vehículos. Para el ejercicio fiscal 2026, la meta de recaudación por este impuesto asciende a Q1 mil 081 millones; sin embargo, hasta la fecha se reportaban ingresos por Q820 millones, equivalentes al 72 % de la meta prevista.
El Decreto 19-2026 establece que, una vez entre en vigencia, el plazo para cancelar el Impuesto sobre Circulación de Vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2026 se extenderá hasta el último día hábil de diciembre.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*