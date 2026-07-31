Previa de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026

En un ambiente negativo para los intereses del futbol guatemalteco a nivel internacional, la liga local vuelve a tener actividad con el desarrollo de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, temporada 2026-2027.
El aficionado está molesto ya que los combinados nacionales Sub-20 y Sub-23 perdieron partidos vitales ante México y República Dominicana. Sumado a ello, los equipos nacionales obtuvieron resultados negativos en la Copa Centroamericana 2026: Perdió Mixco, Antigua, Xelajú y Municipal no ganó de local al empatar 1-1 con Cartaginés.
Con todo eso, el balón rodará este fin de semana en una fecha que se jugará sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de agosto; existe un duelo reprogramado para el 19 de agosto entre Cobán Imperial y Antigua G. F. C.
Apertura 2026: Tres partidos sabatinos
Mixco recibe a Deportivo Suchitepéquez a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Los técnicos Fabricio Benítez y Héctor Altamirano buscan sumar su primer triunfo en la presente campaña. Los "Venados" empataron con Comunicaciones y los "Chicharroneros" perdieron ante Municipal en la primera fecha.
Comunicaciones a las 18:00 horas recibe a Deportivo San Pedro, que llega motivado al estadio Cementos Progreso tras su debut triunfal ante Xelajú. Los "Cremas", de Marco Antonio Figueroa, buscan su primer triunfo y volver a contar con el voto de confianza de su afición que renegó el empate ante el "Gigante del Sur".
A las 20:00 horas, en el estadio David Cordón Hichos, Guastatoya recibe a Malacateco con el objetivo de sumar su segundo triunfo y estar al frente del campeonato. Los "Toros" buscan no perder y mantener el invicto.
El resto de la jornada de la fecha 2 del Apertura 2026
El domingo 2 de agosto solo se juega un duelo: Marquense vs. Municipal a las 18:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada. Los "Rojos" cabizbajos por su papel internacional intentarán levantar vuelo y ganar al hilo su segundo partido de liga y estar entre los primeros del Apertura 2026.
El lunes 3, se juega el Xelajú vs. Aurora a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco. Los de Roberto Hernández hacen su debut en casa tras la fatídica primera fecha donde perdieron ante el debutante en Liga Nacional, San Pedro.
Para el miércoles 19 de agosto, quedó reprogramado el duelo Cobán Imperial vs. Antigua G. F. C., el cual se jugará en el estadio José Ángel Rossi. Los "Príncipes Azules" siguen entrenando de cara a ese compromiso que cerrará la segunda fecha del Apertura 2026.