 Guatemala Sub-20 espera empate entre Honduras y Panamá
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Premundial Sub-20: Guatemala apela al empate entre Honduras y Panamá

Este día, también los guatemaltecos pueden ser beneficiados con un triunfo de El Salvador sobre Haití.

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Selección de Guatemala Sub-20
Selección de Guatemala Sub-20 / FOTO: EFE
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La Selección Nacional de Guatemala Sub-20, de Sebastián Bini, obtuvo el peor de los resultados en el cierre de grupos del Campeonato Masculino Sub-20 Concacaf, el cual reparte boletos al Mundial de la categoría 2027 y a Juegos Olímpicos 2028. Los chapines cayeron ante los aztecas 4-0 y quedaron con 3 puntos y una diferencia de gol de -1. Pese al escandaloso resultado, la "Bicolor" aún tiene chances de jugar los cuartos de final, aunque para ello necesita de dos escenarios, el más claro, un empate entre las selecciones de Honduras y Panamá, que juegan el sábado en horas de la noche.

Guatemala tiene dos oportunidades para acceder a cuartos de final, pero en los dos escenarios se depende de terceros.

La primera oportunidad puede ser este viernes en el cierre de actividades del grupo A: El Salvador vs. Haití (15:00 horas) y Estados Unidos vs. Cuba (20:00 horas).

En este sector, los estadounidenses están clasificados al cosechar 6 puntos, pero el segundo boleto se los juegan los cubanos y haitianos, ambos con 3 puntos.

El peor escenario para Guatemala es que Cuba y Haití sumen por lo menos un punto, ya que eso pondría en peligro su boleto a siguiente ronda, y debería esperar hasta el sábado para saber si logra su clasificación.

Guatemala necesita que Estados Unidos derrote a Cuba y que El Salvador, último lugar sin unidades, derrote a Haití, y de esa forma, por diferencia de gol sea uno de los mejores terceros lugares.

¡Otra vez! Guatemala Sub-20 depende de terceros para seguir con vida

Tras no poder sumar un punto que le diera el boleto a cuartos de final, ahora la “Bicolor” de Sebastián Bini depende de otros resultados.

Empate el sábado

Si los resultados del grupo A no son favorables a Guatemala, el sábado, los chapines depositan su última esperanza en el cierre del grupo C, donde hay un duelo clave: Honduras vs. Panamá a las 19:00 horas, selecciones que ocupan el tercero y cuarto lugar con un punto.

En ese sentido, el resultado de oro que debería esperar Guatemala sería un empate, lo que haría que ambas escuadras centroamericanas finalicen con 2 puntos, y de esa forma, los guatemaltecos con 3 puntos serían los beneficiados y estarían en cuartos de final.

El panorama es alentador, pero también puede terminar siendo un infierno si no se dan las combinaciones necesarias, debido a que Guatemala puede quedar eliminado, y con ello se le escaparían las posibilidades reales de clasificar a un Mundial y buscar un boleto histórico a los Juegos Olímpicos del 2028.

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Tabla de posiciones del grupo B del Premundial Sub-20 - Concacaf

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