México derrota a Guatemala en el Premundial Sub-20 Concacaf

Las selecciones de México y Guatemala, Sub-20, jugaron esta noche en el estadio Cuauhtémoc de Puebla en el cierre del grupo B del Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2026 (Premundial Sub-20), que dará boletos a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027, y a los Juegos Olímpicos de Verano 2028.
A primera hora, Costa Rica se había impuesto por goleada 4-1 a Antigua y Barbuda gracias a los goles de Dax Palmer, Ethan Barley, Yerlan Sosa y Kionell Estrada, y con ello amarró el segundo boleto a cuartos de final por este grupo, el primero había sido de México, que esta noche buscaba ganar el grupo con puntuación perfecta.
Con el triunfo y la clasificación de los costarricenses, los guatemaltecos quedaban con la obligación de sumar un punto para asegurar su boleto a cuartos de final y quedar a un paso de su tercera clasificación a una Copa de la FIFA en dicha categoría.
El partido en su primera parte fue dominado por México, quien apedreó la portería de Guatemala, donde el portero Rogelio Barrera fue la gran figura al evitar el gol azteca al minuto 36.
México llegaba con peligro y Guatemala no contabilizaba llegadas claras. Solamente, la mala salida del portero Cristo Navarrete hizo que en su momento peligrara el pórtico local.
Parecía que la primera parte cerraría con el empate, pero México se adelantó gracias a un gran cabezazo de Diego Ramírez al minuto 44 y con ello adelantó al "Tri" juvenil 1-0 y prácticamente se hacía justicia deportiva para el mejor equipo dentro del engramillado del estadio Cuauhtémoc.
México 4-0 Guatemala
Para el segundo tiempo, México salió con más ímpetu y su premio fue el gol de Hugo Camberos, quien al 54, prácticamente sellaba un triunfo importante para ganar el grupo B del Premundial Sub-20, el cual lo hacía de forma invicta y con puntuación perfecta.
El golpe mortal para los chapines llegó al 64 cuando un gol de Luis Gamboa hizo el 3-0 y con eso ratificaba el triunfo azteca y complicaba a los connacionales ya que su diferencia de gol quedaría negativa, situación difícil para buscar el boleto por la vía de los mejores terceros lugares. El 4-0 llegó gracias a Nelson Cedillo al 88.
La situación de Guatemala queda cuy complicada de cara al cierre de los grupos A y C, ya que los chapines quedan a la espera que se resuelvan esos sectores para saber si con 3 puntos (diferencia de gol de -3) le sirve para quedarse con uno de los dos boletos para los mejores terceros lugares.
Guatemala tiene varias posibilidades para clasificar a cuartos de final, pero en todas no depende de ellos, sino de terceros. Pero el primer paso debería ser la no sumatoria de puntos de Haití ante El Salvador, que juegan mañana.
Pero el resultado de oro para Guatemala sería un empate entre Honduras y Costa Rica, que haría a las selecciones quedarse con 2 puntos y con ello los chapines avanzarían a siguiente ronda con 3 unidades. Este juego se realizará el sábado a las 19:00 horas GT.