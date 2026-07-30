 Juez deniega orden de captura contra Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez
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Juez deniega orden de captura contra Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez

El Ministerio Público inició investigaciones penales en contra de los ex fiscales de sección José Rafael Curruchiche Cucul y Ángel Saúl Sánchez Molina.

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El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, publicó un video para referirse al tema de su salario., X/Curruchiche
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, publicó un video para referirse al tema de su salario. / FOTO: X/Curruchiche
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La Jueza de Diligencias Urgentes, María Benilda Sandoval, denegó las órdenes de aprehensión, solicitadas contra ex Fiscales, Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, informó el Ministerio Público (MP). 

El Ministerio Público inició investigaciones penales en contra de los ex fiscales de sección José Rafael Curruchiche Cucul y Ángel Saúl Sánchez Molina.

Las referidas investigaciones penales motivaron que la Fiscalía solicitara ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes órdenes de aprehensión en contra de los ex fiscales Curruchiche y Sánchez.

El 29 de julio recién pasado en el referido Juzgado de Diligencias Urgentes, la Jueza María Benilda Sandoval Valdez denegó las órdenes de aprehensión solicitadas, señalando que los investigados deben comparecer al proceso penal por medio de una citación a primera declaración, aun cuando el Ministerio Público expuso la existencia de peligro de fuga y peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, por la razón que los investigados siendo ex fiscales podrían tener una  influencia sobre el personal interno de dicha institución.

La Fiscalía hizo del conocimiento público lo resuelto por la jueza, quien al denegar las órdenes de aprehensión solicitadas pone en riesgo la investigación, abre la posibilidad de fuga de los investigados Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, y favorece la impunidad de ex funcionarios que se sirvieron del Ministerio Público para abusar y actuar ilícitamente, indicó el MP. 

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Con información de Omar Solís y David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*

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