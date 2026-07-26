Christopher Ramírez regresa al futbol profesional con Guasta

Christopher Ramírez a sus 32 años está recibiendo una segunda oportunidad para hacer lo que más gusta de la vida: Ser futbolista profesional del máximo circuito del balompié guatemalteco (Liga Nacional). El jugador nacido en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, Guatemala, y quien tiene doble nacionalidad (estadounidense), demostró cómo su fe y la creencia en un Dios vivo lo ayudó a salir de un hueco profundo donde se encontraba tras la muerte de su hermana, a la cual él cataloga como una amiga.
Aurora recibió a Deportivo Guastatoya el sábado a las 15:00 horas en su nueva casa, el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital. En ese compromiso, se pudo observar a Christopher Ramírez quien ha mostrado su proceso de crecimiento a través de sus redes sociales. El jugador nacional ingresó al terreno de juego al minuto 54 para darle frescura al "Pecho Amarillo". Ramírez sustituyó a Marlon Renato Sequén.
Christopher Ramírez armó un contragolpe con aroma de gol, pero se perdió la oportunidad cuando un remate pasó cerca de la base del paral derecho del portero aurinegro Liborio Sánchez.
El partido lo ganó Guastatoya 0-1 con gol de Javier Estrada, y al final del duelo, Ramírez atendió a los periodistas para hablar de su retorno a la actividad profesional de futbol y fue ahí donde abrió su corazón y explicó los motivos que lo llevaron a alejarse de este deporte.
Christopher Ramírez y su historia de vida
"Yo tomé la decisión de retirarme por mi hermanita, quien falleció hace algunos años. Ella fue mi hermana y mi mejor amiga. Fue un golpe de la vida. En ese tiempo, yo traté de arreglar las cosas emocionales que estaba viviendo, pero Dios en su grandeza y amor me permitió seguir trabajando, entrenando, y tener un buen ritmo", declaró Christopher Ramírez a los periodistas al final del partido.
Añadió: "Estos últimos meses sentí en mi corazón, ese deseo de regresar a competir. Más que todo también fue curiosidad por saber si aún puedo competir a este nivel".
Por último, el jugador del Deportivo Guastatoya habló del tema físico y mental: "Físicamente, me siento espectacular. Pero más allá de lo físico, la gente que me conoce, sabe que Christofer Ramírez es creyente de una mentalidad guerrera, y eso te ayuda a aguantar cosas del partido. Físicamente me siento bien, pero emocionalmente, mentalmente y espiritualmente a full, y es increíble. Me siento bien".