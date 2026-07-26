Ataque armado en Boca del Monte fue directo afirma el MP

El Ministerio Público (MP) confirmó este domingo, 26 de julio de 2026, que da seguimiento a la masacre que tuvo lugar en la zona 2 de Boca del Monte, por medio de La Fiscalía Municipal de Villa Canales. Según las primeras averiguaciones, el ataque armado fue directo, aunque las pesquisas continúan.
Asimismo, el MP confirmó que el número de fallecidos por el atentado es de siete personas. El ente investigador añadió que el proceso dentro del escenario del crimen concluyó a eso de las 5:00 horas de domingo.
"De acuerdo con las primeras diligencias, el hecho preliminarmente se perfila como un ataque directo", indicó el MP, que continúa con los procedimientos en Boca del Monte. Medios locales se acercaron a la vivienda donde ocurrió el ataque armado durante la mañana y encontraron que el portón estaba cerrado y con una moña negra.
"El Ministerio Público continúa con la investigación para establecer la hipótesis del caso, individualizar a los posibles responsables y promover las acciones legales correspondientes", indicó el ente investigador en un breve comunicado.
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Video muestra momentos posteriores al tiroteo
Los Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar al escenario del crimen en Boca del Monte y tras las primeras diligencias, cubrieron los cuerpos. Posteriormente grabaron un video en el que se ve que varios de los fallecidos quedaron en el ingreso a la vivienda.
Asimismo, el clip de 18 segundos muestra que otras personas fallecidas quedaron en el área de la sala, sobre el suelo y sobre los sillones de la vivienda. Dentro de las fotografías, se pudo observar una en la que aparece un creador de contenido al que varios usuarios de internet daban por fallecido.
Sin embargo, Bomberos Municipales confirmaron que el creador estaba con vida y que resultó ileso al ataque armado que cobró un total de siete vidas.