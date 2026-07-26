 Ataque armado en Boca del Monte fue directo afirma el MP
Nacionales

Ataque armado en Boca del Monte fue directo afirma el MP

La Fiscalía Municipal de Villa Canales aseguró que está dando seguimiento a la masacre que ocurrió en la zona 2 de Boca del Monte.

Compartir:
Dentro de una vivienda de Boca del Monte fueron asesinados al menos siete personas., Bomberos Municipales.
Dentro de una vivienda de Boca del Monte fueron asesinados al menos siete personas. / FOTO: Bomberos Municipales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio Público (MP) confirmó este domingo, 26 de julio de 2026, que da seguimiento a la masacre que tuvo lugar en la zona 2 de Boca del Monte, por medio de La Fiscalía Municipal de Villa Canales. Según las primeras averiguaciones, el ataque armado fue directo, aunque las pesquisas continúan.

Asimismo, el MP confirmó que el número de fallecidos por el atentado es de siete personas. El ente investigador añadió que el proceso dentro del escenario del crimen concluyó a eso de las 5:00 horas de domingo.

"De acuerdo con las primeras diligencias, el hecho preliminarmente se perfila como un ataque directo", indicó el MP, que continúa con los procedimientos en Boca del Monte. Medios locales se acercaron a la vivienda donde ocurrió el ataque armado durante la mañana y encontraron que el portón estaba cerrado y con una moña negra.

"El Ministerio Público continúa con la investigación para establecer la hipótesis del caso, individualizar a los posibles responsables y promover las acciones legales correspondientes", indicó el ente investigador en un breve comunicado.

En este tema consulte: Informe policial revela cómo ocurrió la masacre en Boca del Monte

Informe policial revela cómo ocurrió la masacre en Boca del Monte

Según el reporte de la PNC, dentro de la vivienda donde ocurrió la masacre de Boca del Monte se estaba celebrando un cumpleaños.

Video muestra momentos posteriores al tiroteo

Los Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar al escenario del crimen en Boca del Monte y tras las primeras diligencias, cubrieron los cuerpos. Posteriormente grabaron un video en el que se ve que varios de los fallecidos quedaron en el ingreso a la vivienda.

Asimismo, el clip de 18 segundos muestra que otras personas fallecidas quedaron en el área de la sala, sobre el suelo y sobre los sillones de la vivienda. Dentro de las fotografías, se pudo observar una en la que aparece un creador de contenido al que varios usuarios de internet daban por fallecido.

Sin embargo, Bomberos Municipales confirmaron que el creador estaba con vida y que resultó ileso al ataque armado que cobró un total de siete vidas.

Foto embed
Uno de los creadores de contenido fue visto tras el ataque. - Bomberos Municipales.

En Portada

Informe policial revela cómo ocurrió la masacre en Boca del Montet
Nacionales

Informe policial revela cómo ocurrió la masacre en Boca del Monte

11:14 AM, Jul 26
Identifican a los fallecidos en el tiroteo de Boca del Montet
Nacionales

Identifican a los fallecidos en el tiroteo de Boca del Monte

10:37 AM, Jul 26
Clubes guatemaltecos inician su camino en la Copa Centroamericana 2026t
Deportes

Clubes guatemaltecos inician su camino en la Copa Centroamericana 2026

10:11 AM, Jul 26
Tiktoker guatemalteca figura entre las víctimas de masacre en Boca del Montet
Viral

Tiktoker guatemalteca figura entre las víctimas de masacre en Boca del Monte

11:55 AM, Jul 26
VIDEO: Explosión durante quema de torito deja muertos y decenas de heridost
Internacionales

VIDEO: Explosión durante quema de torito deja muertos y decenas de heridos

10:01 AM, Jul 26

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar