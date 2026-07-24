 Secuencia sísmica: 440 eventos tras temblor de magnitud 7.4
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Secuencia sísmica: 440 eventos tras temblor de magnitud 7.4

El Insivumeh mantiene la vigilancia de la secuencia sísmica que se presenta en el país.

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Imagen ilustrativa / FOTO: de archivo: EFE
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que la secuencia sísmica generada tras el temblor de magnitud 7.4 ocurrido el 17 de julio ha registrado un total de 440 eventos hasta las 07:00 horas de este viernes 24 de julio.

Por medio de un boletín emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, se dio a conocer que 33 de estos sismos fueron reportados como sensibles por la población, mientras que el resto solo fue detectado por la red de monitoreo instrumental.

El informe señala que, durante el período de observación, las magnitudes de los movimientos telúricos oscilaron entre 2.5 y 7.4. El evento de mayor relevancia más reciente alcanzó una magnitud de 4.3 y se registró hoy a las 03:32 horas.

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Detalles de la secuencia sísmica que se presenta en el país tras el sismo de magnitud 7.4, registrado el 17 de julio de 2026 en Guatemala. - Insivumeh

Los datos muestran que la actividad ha disminuido progresivamente desde el sismo principal, aunque continúan registrándose réplicas de menor intensidad en la zona afectada.

El Insivumeh indicó que mantiene el monitoreo permanente de esta secuencia sísmica y recordó que la información presentada es de carácter preliminar y puede actualizarse conforme se incorporen nuevos datos.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las medidas de prevención que se comparten regularmente en las cuentas del ente científico y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

¿Por qué siguen las réplicas tras el sismo de magnitud 7.4? Insivumeh lo explica

El Insivumeh registra más de 300 réplicas tras el fuerte sismo del viernes y mantiene la vigilancia permanente sobre la actividad sísmica.

Recomendaciones por sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.

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