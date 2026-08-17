 Ejecutivo de FIFA deja su cargo tras criticar a Infantino
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Alto ejecutivo de la FIFA deja su cargo tras fuerte choque con Infantino

Tras lanzar duras críticas contra Gianni Infantino, el jefe de operaciones de la FIFA fue cesado de su cargo, en medio de una fuerte disputa dentro del organismo.

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Infantino despide al jefe de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour - RR.SS.
Infantino despide al jefe de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour / FOTO: RR.SS.
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La FIFA confirmó este lunes 17 de agosto de 2026 la salida de su director de operaciones, Kevin Lamour, en medio de una creciente tensión dentro de la estructura directiva del organismo. El ejecutivo abandona su puesto después de dos años de servicio y apenas unas semanas después de protagonizar fuertes críticas públicas contra el presidente Gianni Infantino.

La ruptura se produjo en un contexto marcado por la controversia en torno a la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto que pretendía modificar el modelo de financiación y gestión de la Copa del Mundo. Lamour cuestionó públicamente la manera en que la iniciativa era impulsada por la cúpula de la FIFA y señaló preocupaciones relacionadas con la transparencia en la toma de decisiones.

Siguen las disputas en la cúpula de la FIFA

La salida del director de operaciones representa un nuevo episodio de tensión en la alta jerarquía del fútbol mundial. Las diferencias entre Lamour e Infantino se profundizaron hasta desembocar en el final de la relación laboral, mientras la propuesta FFE terminó siendo abandonada. La situación generó especial atención debido al peso que tiene la Copa del Mundo dentro de la estructura financiera y comercial de la FIFA.

En un comunicado, un portavoz de la FIFA confirmó que la relación laboral con Lamour concluyó oficialmente el 17 de agosto. El organismo agradeció al ejecutivo por sus dos años de trabajo y le deseó éxito en su futuro profesional, aunque dejó claro que no ofrecerá más detalles sobre las circunstancias que llevaron a su salida. De esta manera, la FIFA enfrenta ahora el reto de reorganizar su estructura operativa tras una partida que llega en un momento de evidente tensión interna.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Agencia EFE

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