Manuel Masalva: Amputación por bacteria contraída en Dubái

Manuel Masalva, reconocido por sus participaciones en producciones como "La rosa de Guadalupe" y "Narcos: México", ha revelado públicamente una de las más duras secuelas de la grave infección bacteriana que casi le cuesta la vida: la amputación de los dedos de sus pies.
Tras meses de una intensa recuperación y un coma inducido, el artista compartió los detalles de su difícil proceso de salud, incluyendo su actual adaptación a la vida con prótesis para recuperar la movilidad.
La dramática historia de Manuel Masalva se inició a finales de marzo de 2025. Durante un viaje que lo llevó por Filipinas con escala en Dubái, el actor comenzó a experimentar severos problemas de salud.
Tras una serie de diagnósticos, se confirmó que padecía una infección grave causada por la bacteria Burkholderia, un patógeno que rápidamente desencadenó una crisis médica de proporciones críticas.
Las complicaciones de la infección fueron tan severas que el equipo médico tomó la difícil decisión de inducirlo a un coma.
Durante semanas, la familia, amigos y colegas de Masalva hicieron un llamado público para recaudar fondos y cubrir los exorbitantes gastos médicos que generaba su hospitalización en Dubái, mientras el actor luchaba por su vida.
La impactante revelación de la amputación
Tras un prolongado período de recuperación, Manuel Masalva optó por compartir un capítulo de su experiencia que había mantenido en estricta privacidad.
A través de su cuenta de Instagram, el actor anunció a sus seguidores que tenía un mensaje significativo que revelar.
"Familia, bandita bonita; Hace poco les comenté en mi penúltima publicación, que estaba preparando un mensaje que quería compartirles y llegó el momento de armarme de valor y abrirme, es muy personal y sobre mi experiencia de salud que tocó vivir, así que no me había sentido listo pero es hora de soltarlo y aceptar. Sobre todo por su amor, el apoyo, iniciar un nuevo ciclo y porque mucha gente ha sido parte de éste proceso, muchos pusieron su granito de arena o hasta muros enormes para conmigo y vivo muy agradecido".
Manuel Masalva detalló las profundas consecuencias que la bacteria dejó en su organismo. Su testimonio causó asombro al revelar que la emergencia médica había sido aún más crítica de lo que se había divulgado.
El actor explicó que, al despertar del coma, sus pies presentaban un daño severo, llegando a verlos "prácticamente negros" durante semanas, una complicación directa de la afectación a su circulación sanguínea.
Manuel Masalva rememoró el instante en que los profesionales de la salud le comunicaron la necesidad de amputar los dedos de sus pies. Esta drástica medida se tomó tras semanas de infructuosos esfuerzos por controlar la infección y las graves complicaciones que afectaban su cuerpo.
El actor detalló la extensión del daño: "La bacteria estuvo en muchos órganos, a todo mi cuerpo y principalmente en mi sangre, lo cual afectó muchísimo mi circulación. Yo, al despertar, por varias semanas vi mis pies casi negros por completo, como quemados. Tuvimos una necrosis o gangrena".
¿Cómo ha sido la recuperación?
Tras la amputación de sus dedos, Manuel Masalva todavía tuvo que permanecer varios meses hospitalizado hasta recibir el alta en julio.
Para entonces, la batalla contra la infección había terminado, pero comenzaba otra: recuperar su movilidad y aprender a caminar de una manera diferente.
El actor reveló que actualmente lleva un par de meses utilizando prótesis para caminar, proceso que no ha sido sencillo y que le ha exigido adaptarse a una nueva forma de desplazarse. Aun así, aseguró que esta herramienta le ha permitido recuperar parte de la vida que sentía que había perdido.
"Dándole un giro a esta noticia y viendo lo positivo en mi momento actual, tengo un par de meses usando unas prótesis para caminar, para recuperar mi movilidad, y eso me ha devuelto mucha vida"
Manuel también reconoció que todavía está aprendiendo a aceptar los cambios que experimentó su cuerpo. Sin embargo, lejos de quedarse en la parte dolorosa de su historia, decidió hablar de esta nueva etapa con esperanza.
"Me ha puesto en un lugar nuevo, un poco diferente, pero lleno de esperanza para seguir aprendiendo y continuar aquí", expresó.
Manuel Masalva agradeció nuevamente el cariño que recibió durante su recuperación y explicó por qué necesitaba compartir esta parte de su historia.
"Así que quería compartírselos. Quiero decirles que, más allá de darles nuevamente las gracias por todo su apoyo, quiero decirles que no hay nada ni nadie, solamente Dios, que pueda limitarnos, que pueda hacernos sentir menos, que pueda quitarnos nuestra esencia, nuestra alma."