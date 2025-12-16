 Entrega de prótesis y equipos para inclusión en Guatemala
Nacionales

Impulsan inclusión y dignidad con entrega de prótesis y aparatos auditivos a guatemaltecos

El presidente Bernardo Arévalo explicó que el 10.4% de los guatemaltecos vive con alguna discapacidad y reiteró su compromiso para atender a esta población.

El Gobierno de Guatemala, por medio del programa Servicio Social de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), benefició a 91 personas de distintas edades con la entrega de prótesis, órtesis y aparatos auditivos que mejorarán significativamente su calidad de vida.

La distribución de los dispositivos a las personas con discapacidad se hizo oficialmente en un evento que se llevó a cabo en la ciudad capital este martes 16 de diciembre. En ese contexto, el presidente Bernardo Arévalo reiteró su compromiso con la inclusión y el bienestar de esta población.

El mandatario enfatizó que la entrega de estos apoyos transforma la vida de personas que antes enfrentaban limitaciones por la falta de dispositivos adecuados, garantizando mayor movilidad y comunicación. Niños, niñas, personas mayores y quienes viven con cuadriplejia figuran entre los beneficiados.

Un compromiso que se traduce en acciones

Durante su discurso, el mandatario subrayó la importancia de convertir la dignidad en respuestas concretas y palpables. "Cuando escuchamos de cerca, entendemos que la dignidad se materializa en hechos, no solo en palabras. Hoy, el Estado se posiciona como un actor cercano y humano, más allá de una institución distante," expresó Arévalo.

El presidente explicó que el 10.4% de los guatemaltecos vive con alguna discapacidad, un dato que respalda la urgencia de impulsar políticas públicas inclusivas. Señaló que el Estado debe ofrecer servicios que lleguen de manera real a quienes lo necesitan, permitiéndoles ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

La entrega de 157 aparatos, entre prótesis y aparatos auditivos, representa un paso importante para garantizar estabilidad y equilibrio a las personas beneficiarias. Con estos dispositivos, los beneficiados recuperan su autonomía y experimentan una mejora tangible en su día a día, fortaleciendo su integración social.

El presidente destacó que históricamente las personas con discapacidad han vivido excluidas, pero estas acciones buscan corregir esa vulnerabilidad extendida a lo largo del tiempo, brindando acceso a salud, rehabilitación y, sobre todo, oportunidades para vivir con dignidad.

Finalmente, Arévalo enfatizó que la dignidad humana debe ser el punto de arranque de toda política pública. "Nuestra convicción como gobierno es acompañar a cada persona con dignidad, permitiendo que quienes viven con discapacidad lo hagan sin barreras ni exclusiones," puntualizó.

La administración reforzó su propósito de que vivir con discapacidad no sea sinónimo de aislamiento, sino una oportunidad para transformar historias de vida, facilitando caminos y mejorando la realidad cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias.

Sosep entrega prótesis, órtesis y aparatos auditivos a guatemaltecos | Omar Solís/EU

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

