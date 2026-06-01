 TSE oficializa cancelación de dos organizaciones políticas
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TSE oficializa cancelación de dos organizaciones políticas

El Partido de Avanzada Nacional (PAN) se encuentra entre las agrupaciones que fueron canceladas.

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El traslado obedece a la aparición de un hongo, comunicó el TSE., Archivo.
El traslado obedece a la aparición de un hongo, comunicó el TSE. / FOTO: Archivo.
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La Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este lunes, 1 de junio, la cancelación de un partido y una asociación con fines políticos tras haberse seguido una serie de procedimientos marcados en la ley y agotarse las distintas vías. En ese sentido, fueron publicados en el diario oficial los edictos correspondientes.

En uno de estos es indica que la referida oficina, con base a lo preceptuado en el artículo 93 literal b) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, hace de conocimiento que, en resolución SRC-R-45-2026 SAEA/wama, de fecha 15 de abril de 2026, resolvió la cancelación del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

En ese sentido, con base en lo establecido en los artículos 94 y 95 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y 22 de su Reglamento, se dejó en claro que el nombre, símbolo o emblema del partido cancelado no podrán ser utilizados ni registrados por organizaciones políticas antes de 10 años de cancelada su inscripción.

De acuerdo con el órgano electoral, la referida resolución causó firmeza en virtud que el pleno de magistrados del TSE resolvió un recurso de apelación el pasado 4 de mayo, cuyo fallo fue notificado el 26 del mismo mes, por lo que corresponde difundirlo por esta vía para conocimiento de la ciudadanía en general.

El PAN contó con integrantes como el exalcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen y el expresidente de la república, Oscar Berger, que en cierto período fueron figuras clave de la organización política.

Asociación queda cancelada

El Registro de Ciudadanos también informó que se emitió la resolución SRC-R-649-2025 SAEA/joot el 17 de diciembre de 2025, en la que se establece la cancelación de la Asociación con Fines Políticos "Asociación Seamos Luz II". La misma causó firmeza, por lo que se procedió a hacer la publicación en cumplimiento de la ley.

Ambos edictos contiene las firmas de Sergio Escobar Antillón, director de la Dirección General del referido registro, y Vanessa Argueta González, secretaria de esa oficina del TSE.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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