 Pelea entre pilotos y ayudante de bus en Villa Nueva
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VIDEO. Pelea entre pilotos y ayudante de bus paraliza el tránsito en Villa Nueva

Violenta pelea entre conductores de bus bloquea completamente el paso en Villa Nueva.

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Pelea en medio del tránsito., Captura de pantalla video de X.
Pelea en medio del tránsito. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales ha generado indignación entre los usuarios de la vía pública al mostrar cómo tres hombres, aparentemente dos pilotos de bus y un ayudante, protagonizan una violenta pelea en plena carretera, provocando un severo congestionamiento vehicular en Villa Nueva.

Las imágenes, captadas por un motorista y con una duración de 32 segundos, muestran a dos buses detenidos en medio de la calle, bloqueando por completo el paso de otros vehículos. Uno de los automotores aparentemente presenta una falla mecánica, ya que en el lugar también se observa la presencia de una grúa.

En el video se aprecia el momento en que dos hombres agreden físicamente a un tercero. Sin embargo, el afectado logra soltarse y responder a los golpes, mientras decenas de conductores permanecen atrapados en el tráfico sin posibilidad de avanzar.

La desesperación de los usuarios de la vía quedó evidenciada cuando varios comenzaron a sonar sus bocinas y a gritarles a los involucrados para que se retiraran del lugar. No obstante, los tres hombres hicieron caso omiso y continuaron con el enfrentamiento.

Sin presencia de las autoridades de tránsito 

Pese al congestionamiento generado, en las imágenes no se observa la presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva. Hasta el momento, la institución no se ha pronunciado sobre el incidente ni ha informado si se tomarán medidas contra los responsables.

Usuarios que presenciaron el hecho lograron identificar la placa de circulación de uno de los buses involucrados, correspondiente al número C-654BNT, por lo que exigieron a las autoridades aplicar las sanciones correspondientes.

La Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha reiterado en diversas ocasiones que este tipo de conductas deben ser sancionadas con rigor, debido al riesgo que representan para pasajeros, conductores y peatones.

Asimismo, la entidad recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier acto de violencia relacionado con el transporte público, señalando que la participación ciudadana es clave para prevenir incidentes que puedan derivar en accidentes o poner en peligro la seguridad de las personas.

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