Diez datos curiosos a diez días del Mundial 2026

Faltan diez días para que ruede el balón en el Mundial 2026. Entre récords, estrenos y cifras inéditas, la historia ya comienza a escribirse.

A solo diez días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa crece en todo el planeta por una edición que promete romper múltiples récords. El certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un antes y un después en la historia del fútbol con un formato renovado y cifras nunca antes vistas.

10 datos previo al Mundial 2026

Será el Mundial más grande de la historia. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, superando las 32 que compitieron entre Francia 1998 y Qatar 2022. El aumento permitirá una representación más amplia de todos los continentes y la presencia de países debutantes. Habrá 104 partidos. La expansión del torneo incrementó considerablemente la cantidad de encuentros. Qatar 2022 tuvo 64 partidos; en 2026 se disputarán 40 más, convirtiéndose en la Copa del Mundo con mayor actividad futbolística jamás organizada. Tres países compartirán la organización. Nunca antes una Copa del Mundo masculina había sido organizada por tres naciones de manera simultánea. Estados Unidos, México y Canadá albergarán encuentros en 16 ciudades diferentes. México alcanzará un récord histórico. Con la inauguración en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el país se convertirá en el primero en organizar partidos de tres Mundiales distintos, tras haber sido sede en 1970 y 1986. Aparece una nueva ronda eliminatoria. Debido al crecimiento de participantes, el torneo estrenará los dieciseisavos de final. Los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a una fase de eliminación directa de 32 selecciones. El campeón deberá jugar más. Para levantar la copa será necesario disputar ocho encuentros, uno más que en las últimas ediciones. La exigencia física y la profundidad de los planteles serán factores determinantes. Habrá varias selecciones debutantes. Equipos como Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curazao vivirán su primera experiencia mundialista, reflejando el impacto de la ampliación del torneo y el crecimiento del fútbol en nuevas regiones. Estados Unidos concentrará la mayoría de los partidos. De los 104 encuentros programados, 78 se jugarán en territorio estadounidense, incluyendo la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, una de las sedes más modernas del planeta. El Mundial recorrerá miles de kilómetros. Las distancias entre algunas sedes serán de las más extensas en la historia de la competición. Los equipos y aficionados deberán adaptarse a diferentes zonas horarias, climas y condiciones de viaje durante más de un mes de competencia. El Azteca volverá a ser protagonista. Considerado uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial, será nuevamente escenario de un partido inaugural. Además, mantiene el privilegio de haber albergado las finales en las que Pelé (1970) y Diego Maradona (1986) tocaron la gloria.

A diez días del pitazo inicial, el Mundial 2026 ya se perfila como una edición histórica. Entre récords, nuevos protagonistas y una escala sin precedentes, el torneo promete escribir capítulos inolvidables en el libro más prestigioso del fútbol mundial.

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