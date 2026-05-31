La International Football Association Board se refiere al trabajo del VAR antes de que el balón entre en juego en un tiro de esquina o un tiro libre.

La International Football Association Board (IFAB) ha informado de que ha aprobado una aclaración al protocolo del árbitro asistente de vídeo (VAR) para su aplicación en el Mundial 2026 en relación con "las infracciones evidentes cometidas por el equipo atacante antes de que el balón entre en juego en un saque de esquina o un tiro libre que tengan un impacto directo en un gol, un penalti o una sanción disciplinaria".

Así, la IFAB explica que "si la infracción cumple los criterios establecidos en la aclaración, el VAR recomendará una revisión sobre el terreno de juego, tras la cual, si el árbitro determina que se produjo una infracción antes de que el balón entrara en juego, se tomará la medida disciplinaria adecuada y se repetirá el saque de esquina o el tiro libre".

La aclaración se revisará tras el Mundial antes de que se tome cualquier decisión sobre su posible aplicación más amplia, agrega la IFAB.

La IFAB hace importante aclaración de cara al Mundial 2026 - Redes sociales

Las novedades arbitrales a estrenarse en el Mundial 2026

La FIFA introducirá una importante serie de novedades en el arbitraje durante el próximo Mundial, que comenzará el 11 de junio, con el propósito de reducir al máximo las pérdidas de tiempo y castigar con tarjeta roja a aquellos jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival, y a quienes abandonen el campo en protesta por una decisión arbitral.

También se ampliará el uso del videoarbitraje, que podrá revisar saques de esquina concedidos por error y segundas amarillas, se establecerá un tiempo límite para sacar de banda o para que el portero reanude el juego y habrá una cuenta atrás de diez segundos para que un jugador sustituido salga del terreno de juego.

Todas ellas, decisiones dirigidas a "limpiar el fútbol" y "aumentar el ritmo del partido", según explicó el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, el excolegiado italiano Pierluigi Collina, en una sesión virtual con medios.

Además, todos los partidos del Mundial contarán con dos pausas de hidratación de tres minutos cuando se cumpla el ecuador de cada tiempo.

????? INSÓLITO: Islandia demoró más de 10 segundos en hacer un cambio, el árbitro aplicó la nueva regla de penalizarlos y debieron jugar con 10 hombres por 1 minuto.



‼️ Japón aprovechó la ventaja y marcó el gol, esta nueva regla estará también en el Mundial. pic.twitter.com/kLteHqxEpG — Derechazo (@derechazoar) May 31, 2026

*Información EFE.

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