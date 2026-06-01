 Serena Williams anuncia su regreso a las canchas de tenis
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Serena Williams anuncia su regreso a las canchas de tenis

Retirada desde septiembre de 2022, Serena Williams volverá al circuito a los 44 años en el torneo de Queen's.

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Serena Williams en actividad del US Open - Archivo
Serena Williams en actividad del US Open / FOTO: Archivo
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La leyenda del tenis Serena Williams volverá a la competición profesional a los 44 años, marcando uno de los regresos más destacados del deporte en los últimos años. La estadounidense, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam y considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, confirmó su participación en el torneo de dobles de Queen’s, en Londres. Su retorno genera una gran expectativa entre aficionados y especialistas, quienes siguen de cerca cada paso de una carrera que ha dejado una huella imborrable en la historia del tenis.

Williams no disputa un encuentro oficial desde septiembre de 2022, cuando fue eliminada en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. Desde entonces, su futuro deportivo ha sido objeto de especulación, aunque la propia jugadora nunca cerró por completo la puerta a una posible vuelta. Ahora, casi cuatro años después de su último partido, regresará a la actividad formando pareja con la prometedora canadiense Victoria Mboko, de apenas 19 años, gracias a una invitación especial otorgada por la organización del certamen.

Williams podría participar en Wimbledon

La exnúmero uno del mundo expresó su entusiasmo por volver a competir en una superficie que le ha brindado algunos de los momentos más memorables de su trayectoria. La hierba ha sido escenario de numerosos éxitos para Williams, especialmente en Wimbledon, torneo en el que conquistó siete títulos individuales y siete de dobles junto a su hermana Venus. Su presencia en Queen’s también ha alimentado las versiones sobre una posible participación en Wimbledon, uno de los eventos más prestigiosos del calendario tenístico.

El regreso de Serena Williams se produce después de cumplir con todos los requisitos exigidos por las normas antidopaje vigentes, incluyendo su reincorporación al programa de controles de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis. Con ello, la estadounidense quedó habilitada para volver al circuito profesional. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por la organización del torneo y por los aficionados, quienes tendrán la oportunidad de ver nuevamente en acción a una deportista que transformó el tenis femenino y se convirtió en un referente mundial del deporte.

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Serena Williams se retiró en 2022 - Archivo

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