Colisiones y carros con fallas complican tránsito capitalino

Una serie de incidentes viales se reporta este lunes, 1 de junio, en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, entre otras áreas aledañas. Las autoridades de tránsito les dan seguimiento a las emergencias en busca de liberar los tramos principales lo antes posible.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina reportó que ocurrió un percance en la 14 avenida y 5ª calle de la zona 2, donde dos vehículos colisionaron entre sí. Los automóviles fueron reubicados y solo generaron complicaciones momentáneamente.
Otro choque ocurrió esta madrugada en la avenida Bolívar y 33 calle de la zona 8. La presencia de los obstáculos sobre la vía pública afecta el tramo hacia El Amate.
Los cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil acudieron a este punto para el seguimiento correspondiente. También los agentes de tránsito apoyan en la regulación vehicular para evitar mayores inconvenientes.
Por aparte, se dio a conocer que en la calzada La Paz y 18 calle de la zona 5, el conductor de un vehículo perdió el control del volante e impactó contra un poste del alumbrad público.
Las autoridades confirmaron que el conductor resultó ileso; sin embargo, los daños materiales son cuantiosos, pues el automóvil quedó parcialmente destruido. Al lugar se coordinó la presencia de una grúa.
Obstáculos en rutas de alta demanda
La PMT informó que un camión con fallas mecánicas permanece detenido en la calle Martí y 7ª avenida de la zona 1, específicamente sobre el carril derecho.
Las autoridades buscan movilizar el obstáculo con apoyo de un equipo de mecánicos que se acercó al lugar para poder realizar el proceso de reparación. Se espera que lo antes posible quede liberado el paso en el sector.
Mientras tanto, se dio a conocer que un cabezal con fallas mecánicas obstaculiza el carril derecho en el anillo Periférico y 18 calle de la zona 7, frente a la colonia Mario Julio Salazar, en el tramo que se dirige hacia la colonia Cuatro de Febrero.
"La grúa está arribando al área. Les solicitamos precaución a los usuarios y mantenerse alertas por las maniobras que se estarán desarrollando", dijo Amílcar Montejo, vocero de la institución.
Percances en Villa Nueva y Mixco
En áreas de Villa Nueva también se han tenido inconvenientes durante la madrugada de este primer día de junio. La PMT de la localidad informó que un tráiler con dificultades permanece varado en el ingreso a la colonia Linda Vista, zona 4.
Henry Quevedo, vocero de la institución, explicó que el vehículo presenta una de las llantas traseras explotadas. Esta situación dejó obstruido el paso en uno de los carriles, por lo que se pidió precaución a los usuarios.
De igual forma, la jurisdicción de Mixco presenta complicaciones, principalmente en la 22 calle y bulevar El Naranjo, donde ocurrió una fuerte colisión que involucró a los conductores de dos vehículos. En el área hay un cierre parcial.