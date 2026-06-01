 Andrés Iniesta inicia su carrera como director técnico
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Andrés Iniesta inicia su carrera como director técnico

El campeón del mundo con España en 2010 inicia su camino como director técnico al frente del Gulf United FC, uno de los nuevos proyectos deportivos de Emiratos Árabes Unidos.

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Andrés Iniesta fue presentado como nuevo técnico del Gulf United FC - Gulf United FC
Andrés Iniesta fue presentado como nuevo técnico del Gulf United FC / FOTO: Gulf United FC
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Tras una carrera repleta de éxitos dentro de los terrenos de juego, Andrés Iniesta ha dado el primer paso hacia una nueva faceta profesional. El exfutbolista español comenzará su trayectoria como director técnico al frente del Gulf United FC, equipo que compite en la First Division League de los Emiratos Árabes Unidos. A sus 42 años, el legendario mediocampista afronta este desafío con la intención de seguir creciendo y formándose como entrenador mientras trabaja para obtener la Licencia Pro.

La elección del Gulf United FC representa una oportunidad ideal para que Iniesta adquiera experiencia en los banquillos. Fundado en 2019, el club se ha caracterizado por apostar por el desarrollo de jóvenes talentos y por mantener una filosofía enfocada en la formación deportiva. Además, la institución ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, logrando ascensos consecutivos que le han permitido consolidarse como uno de los proyectos más prometedores del fútbol emiratí.

Andrés Iniesta fue presentado en su nuevo equipo

El exjugador del FC Barcelona conoce perfectamente el entorno en el que desarrollará esta nueva etapa. Después de su paso por el fútbol japonés con el Vissel Kobe, Iniesta puso fin a su carrera como futbolista profesional en Emiratos Árabes Unidos durante 2024. Esa experiencia le permitió familiarizarse con la cultura y el fútbol local, factores que podrían facilitar su adaptación a las exigencias de su nuevo cargo como entrenador.

En sus primeras declaraciones tras oficializarse el acuerdo, Iniesta expresó su entusiasmo por comenzar este proyecto y destacó su deseo de transmitir a las nuevas generaciones todo lo aprendido durante una trayectoria ejemplar. Con sede en Dubái y una estructura que reúne a cientos de jugadores de múltiples nacionalidades, el Gulf United FC ofrece un escenario ideal para que el campeón del mundo en 2010 inicie un camino que podría llevarlo a convertirse en uno de los entrenadores españoles más destacados de los próximos años.

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