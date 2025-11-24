 Andrés Iniesta adquiere un equipo de ciclismo
Andrés Iniesta adquiere un equipo de ciclismo

NSN, la empresa cofundada por Andrés Iniesta, y Stoneweg adquieren el Israel Premier Tech, que renace como NSN Cycling Team con sede en Cataluña y cupo asegurado en el calendario World Tour.

La industria del deporte ha recibido una noticia que marca un antes y un después en el ciclismo profesional. La compañía internacional de deportes y entretenimiento NSN (Never Say Never), cofundada por Andrés Iniesta, junto con la plataforma de inversión hispano-suiza Stoneweg, ha cerrado la adquisición del equipo Israel Premier Tech. Con esta operación, la escuadra pasará a llamarse NSN Cycling Team, dando inicio a una nueva etapa deportiva con un fuerte sello español.

Según informó NSN mediante un comunicado oficial, aunque el equipo competirá bajo bandera suiza, su estructura será completamente española. La organización tendrá su base operativa entre Barcelona y Girona, dos regiones que se han consolidado como epicentros del ciclismo europeo. La decisión supone un paso estratégico tanto para NSN como para Stoneweg, que buscan reforzar su presencia en el deporte de alto rendimiento.

Andrés Iniesta y su empresa se adentran en el mundo del ciclismo

La adquisición de la licencia implica un compromiso de largo plazo con la actual estructura del equipo, conformada por unas 170 personas. NSN aseguró que todos los miembros mantendrán su continuidad y que la escuadra tiene garantizada su participación durante los próximos tres años en el prestigioso calendario del UCI World Tour, que incluye pruebas tan emblemáticas como el Tour de Francia, el Giro de Italia y La Vuelta a España. Esta estabilidad es vista como un impulso clave para mejorar el rendimiento deportivo y atraer nuevos talentos.

La operación llega pocos días después de que Premier Tech, el grupo canadiense que daba nombre al conjunto israelí, anunciara la retirada de su patrocinio. La empresa calificó como "insostenible" mantener su apoyo debido a las continuas protestas originadas por el conflicto bélico en Gaza.

Este vacío abrió la puerta a la entrada de NSN y Stoneweg, cuyo proyecto pretende aportar una visión renovada y mayor solidez institucional al ciclismo profesional. Con esta compra, Andrés Iniesta amplía su presencia en el mundo del deporte más allá del fútbol, apostando por una disciplina con creciente proyección internacional.

