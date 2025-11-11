 Fiscalía peruana denuncia a empresa de Andrés Iniesta
Deportes

Fiscalía peruana denuncia a empresa de Andrés Iniesta

La empresa NSN, asociada a Andrés Iniesta, es denunciada en Perú por presunta estafa tras fallidos espectáculos. Los organizadores claman engaño; NSN e Iniesta afirman que las acusaciones son infundadas.

Fiscalía peruana denuncia a empresa de Andrés Iniesta - instagram @andresiniesta8
Fiscalía peruana denuncia a empresa de Andrés Iniesta / FOTO: instagram @andresiniesta8

La Fiscalía peruana ha abierto una investigación contra la empresa Never Say Never (NSN), vinculada al exfutbolista español Andrés Iniesta, tras una denuncia por presunta estafa presentada por Gucho Entertainment y un grupo de empresarios locales. Según la información divulgada por el diario Líbero y confirmada por EFE, los denunciantes aseguran haber invertido alrededor de 600 mil dólares para la organización de diversos espectáculos deportivos y musicales en Perú, los cuales, en su mayoría, nunca llegaron a concretarse. La pesquisa está a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro-Lince, en Lima.

De acuerdo con la denuncia, la filial NSN Sudamérica habría captado capitales en territorio peruano antes de ser declarada en liquidación en junio de 2024, apenas un año después de iniciar sus operaciones. Entre los eventos pactados figuraban un partido amistoso entre Cienciano y El Nacional, un duelo de leyendas entre las selecciones de Perú y España, así como un festival de música K-pop. También se contemplaba un encuentro en Miami entre Sporting Cristal y Barcelona de Ecuador, el único que llegó a disputarse, aunque con significativas pérdidas para los organizadores.

Andrés Iniesta y su empresa se pronuncian

Los empresarios alegan que decidieron invertir al ver el prestigio internacional que acompañaba a NSN, respaldada por Andrés Iniesta, una de las figuras más importantes en la historia del FC Barcelona y autor del gol que dio a España el título mundial en Sudáfrica 2010. Sin embargo, al no concretarse los eventos y ante la liquidación de la filial sudamericana, los denunciantes consideran que fueron víctimas de un presunto engaño que habría afectado tanto sus expectativas comerciales como sus recursos financieros.

Por su parte, NSN y Andrés Iniesta emitieron un comunicado en el que rechazan "de forma rotunda" las acusaciones, asegurando que la información publicada responde a intereses malintencionados que buscan aprovechar la imagen del exjugador.

La empresa manifestó plena confianza en que la Justicia peruana esclarecerá lo ocurrido y advirtió que se reserva el derecho de emprender acciones legales para defender su trabajo y su honor. NSN se presenta como una compañía dedicada al deporte y al entretenimiento, centrada en conectar marcas y audiencias mediante experiencias auténticas, un sello que ahora se ve puesto a prueba en medio de esta polémica investigación.

Andrés Iniesta anuncia el lanzamiento de su libro - Instagram

