Conciertos Mundial 2026: México, Canadá y EE. UU.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo más importante del fútbol. Además de convertirse en la primera edición organizada por tres países —México, Estados Unidos y Canadá—, también será el Mundial con mayor despliegue musical jamás realizado.
Por primera vez habrá tres ceremonias de apertura independientes, una en cada país anfitrión, además de un espectáculo de medio tiempo durante la gran final, inspirado en el formato del Super Bowl de la NFL.
La FIFA busca convertir el Mundial 2026 en una experiencia cultural global donde la música, el entretenimiento y el deporte se fusionen para conquistar a millones de espectadores alrededor del planeta.
Tres países, tres inauguraciones históricas
La organización confirmó que cada país anfitrión tendrá su propia ceremonia musical de inauguración, lo que permitirá representar la identidad cultural de cada sede mediante artistas internacionales y figuras locales.
La edición 2026 también será la más grande de la historia con 48 selecciones participantes y más de 100 partidos distribuidos en distintas ciudades de Norteamérica.
México abrirá el Mundial con sabor latino
La primera ceremonia de apertura se realizará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, recinto histórico que se convertirá en el primer estadio en albergar tres inauguraciones mundialistas.
El espectáculo apostará por una fuerte presencia latina y regional mexicana con artistas de distintos géneros musicales.
Los artistas confirmados son:
• Danny Ocean
• Maná
• Alejandro Fernández
• Belinda
• Los Ángeles Azules
• J Balvin
• Lila Downs
• Tyla
El partido inaugural enfrentará a México contra Sudáfrica en un evento que promete combinar música, tradición y espectáculo visual. El mismo será a las 13 horas (hora Guatemala) y se espera que la inauguración sea una hora antes.
Canadá apostará por artistas internacionales y talento local
El 12 de junio será el turno de Canadá con una ceremonia de apertura en Toronto antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. El partido será a las 13 horas y se espera que la presentación musical sea una hora antes.
El lineup incluirá figuras reconocidas del pop internacional y artistas canadienses de gran trayectoria.
Los artistas anunciados son:
• Michael Bublé
• Alanis Morissette
• Alessia Cara
• Jessie Reyez
• Elyanna
• William Prince
• Nora Fatehi
• Vegedream / Sanjoy
La FIFA y los organizadores buscan mostrar la diversidad cultural canadiense a través de distintos estilos musicales que van desde el pop hasta sonidos urbanos y multiculturales.
Estados Unidos reunirá estrellas globales en Los Ángeles
Horas después de la ceremonia en Canadá, Estados Unidos celebrará su propio show inaugural en Los Ángeles antes del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. El partido será a las 19 horas, se espera que el evento musical sea una hora antes.
La ciudad considerada como la capital mundial del entretenimiento tendrá una ceremonia cargada de artistas internacionales y figuras de la música pop actual.
Los artistas confirmados incluyen:
• Katy Perry
• Anitta
• LISA de BLACKPINK
• Future
• Rema
• Tyla
La presencia de LISA marca uno de los momentos más esperados para los seguidores del K-pop, mientras que Katy Perry encabezará una de las presentaciones más mediáticas de la inauguración.
En redes sociales, miles de fanáticos ya reaccionaron emocionados por la mezcla de géneros y artistas internacionales que participarán en los conciertos.
El Mundial tendrá show de medio tiempo en la gran final
Otra de las grandes novedades será la incorporación de un espectáculo de medio tiempo durante la final del Mundial 2026.
La gran final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey y contará con un show musical producido junto a la organización Global Citizen.
El espectáculo estará curado por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y contará con una alineación de lujo encabezada por: Shakira, BTS, Madonna, Burna Boy.
La participación de BTS se ha convertido en uno de los anuncios más comentados por el fandom ARMY, ya que marcaría uno de los grandes regresos del grupo surcoreano a un escenario global tras sus proyectos individuales y servicio militar.
Por su parte, Shakira volverá a estar ligada a una Copa Mundial luego del enorme éxito de himnos oficiales como Waka Waka en Sudáfrica 2010.