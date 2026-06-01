VIDEO. Dos albañiles mueren tras impacto de rayo en Momostenango

Luego de la lluvia y actividad eléctrica atmosférica de la tarde de este lunes 1 de junio, dos albañiles murieron tras el impacto de un rayo en el sector de Pasac San Vicente Buenabaj, Momostenango, Totonicapán.
Una cámara de seguridad captó el momento del impacto ocurrido la tarde de este lunes, como consecuencia del impacto se reportó la muerte de Fidel Pelicó y Junior Matzir, una tercera persona identificada como Santos Antonio, se encuentra en estado delicado.
Debido a la fuerte lluvia también se registró la caída de granizo en Sibilia, Quetzaltenango.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que asociado al paso de ondas del este e inestabilidad en ambos litorales, se registraron lluvias en distintas zonas del país.
Pronostico
Para este martes 2 de junio, se pronostica nublados con lluvias al amanecer, mientras que en la mañana temporalmente nublados parciales con períodos de sol y ambiente fresco.
Para la tarde y noche predominarán los nublados parciales en gran parte del país, en algunas zonas y posible nubosidad dispersa. Así mismo, se espera lluvias con actividad eléctrica, mayores acumulados de lluvia en oriente, occidente, bocacosta y centro.
Con información de Emisoras Unidas Xela y Emisoras Unidas San Marcos*