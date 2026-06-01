Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de junio

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala dio a conocer este lunes la lista de jugadores convocados por el director técnico Luis Fernando Tena para los próximos partidos amistosos de la selección mayor. La Bicolor continúa su proceso de preparación y consolidación bajo la dirección del estratega mexicano, quien busca fortalecer al grupo de cara a los compromisos oficiales que se avecinan en el calendario internacional.
La nómina está integrada por 22 futbolistas, combinando experiencia y talento joven. Entre los aspectos más destacados de la convocatoria sobresale la importante presencia de jugadores de Antigua GFC y del Club Social y Deportivo Municipal, equipo que recientemente se consagró campeón del fútbol guatemalteco. Además, el listado incluye a ocho legionarios que militan en el extranjero, varios de ellos en clubes de Estados Unidos.
Guatemala sostendrá dos amistosos en junio
Estos encuentros servirán como una valiosa oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento de sus jugadores frente a rivales de alto nivel competitivo. La intención es continuar fortaleciendo la idea de juego y afinar aspectos tácticos antes de afrontar los desafíos oficiales que tendrá la selección nacional en los próximos meses.
Guatemala disputará dos amistosos internacionales durante junio. El primero será el 4 de junio a las 18:00 horas frente a República Checa, mientras que el segundo se llevará a cabo el 7 de junio a las 14:00 horas contra Ecuador. Inicialmente, la Bicolor tenía programado un tercer compromiso ante Austria; sin embargo, dicho encuentro fue cancelado debido a una normativa establecida por la FIFA.
Los convocados:
- JOSE AGUSTIN ARDON CASTELLANOS - ANTIGUA GFC
- JOSE MARIO ROSALES MARROQUIN - ANTIGUA GFC
- LUIS JOSÉ MORÁN VARELA - ANTIGUA GFC
- OSCAR ALEXANDER SANTIS CAYAX - ANTIGUA GFC
- OSCAR ANTONIO CASTELLANOS SANTOS - ANTIGUA GFC
- KEVIN ESTUARDO RAMÍREZ SIGUENZA - DEPORTIVO MALACATECO
- WILLIAM JEHÚ FAJARDO MONTENEGRO - DEPORTIVO MIXCO
- ARIÁN ESTUARDO RECINOS VEGA - UNH WILDCATS
- MARCELO ADRIAN HERNANDEZ DE LEÓN - XELAJÚ M.C.
- JOSÉ CARLOS PINTO SAMAYOA - COMUNICACIONES F.C.
- DANIEL OMAR MENDEZ SANCHEZ - PACHUCA F.C.
- MATTHEW DOMINIC EVANS WOLF - LAFC
- NICHOLAS GEORGE HAGEN GODOY - COLUMBUS CREW
- JOSE ALFREDO MORALES CONCUA - CSD MUNICIPAL
- NICOLAS SAMAYOA PACHECO - CSD MUNICIPAL
- JONATHAN FRANCISCO FRANCO GONZALEZ - CSD MUNICIPAL
- JEFRY LEONARDO BANTES RODRIGUEZ - CSD MUNICIPAL
- JOHN ROBERTH MENDEZ SANCHEZ - CSD MUNICIPAL
- DARWIN GREGORIO LOM MOSCOSO - THE STRONGEST
- AARON JOSEPH HERRERA - D.C. UNITED
- OLGER ARMANDO ESCOBAR REAL - C.F. MONTREAL
- ARQUÍMIDES RAFAEL ZACARÍAS ORDÓÑEZ - LOUDON UNITED