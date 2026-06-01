 VIDEO. Potente explosión en fábrica de fuegos artificiales
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VIDEO. Potente explosión en fábrica de fuegos artificiales

Impactante explosión en fábrica de fuegos artificiales deja una enorme columna de humo.

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Impactante explosión en fábrica de fuegos artificiales en Malta., Captura de pantalla video de X.
Impactante explosión en fábrica de fuegos artificiales en Malta. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un impactante video captó el momento en que una fuerte explosión sacudió una fábrica de fuegos artificiales en Malta durante la mañana de este lunes, generando una enorme columna de humo visible desde varios puntos de la zona y provocando momentos de pánico entre residentes cercanos.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 horas locales en una zona agrícola del norte del país, donde se encuentran instalaciones dedicadas a la fabricación y almacenamiento de material pirotécnico. Las imágenes difundidas muestran cómo, en cuestión de segundos, una densa nube de humo negro se eleva violentamente sobre el área afectada, acompañada de restos de material pirotécnico dispersándose en el aire.

El estallido fue tan potente que se escuchó a varios kilómetros de distancia y generó vibraciones en edificios cercanos, además de la rotura de ventanas en distintos puntos, según reportes de habitantes de la zona.

Las personas heridas 

De acuerdo con los primeros informes, dos personas resultaron heridas leves. Se trata de dos hombres de 67 y 47 años que se encontraban trabajando en campos agrícolas cercanos al momento de la explosión. Ambos fueron trasladados al Hospital Mater Dei, donde recibieron atención médica por lesiones menores y síntomas de shock.

La policía maltesa confirmó que ninguno de los operarios con licencia de la fábrica se encontraba en el interior del recinto durante el siniestro, lo que evitó consecuencias mayores.

Tras la emergencia, equipos de la policía, Protección Civil, las Fuerzas Armadas de Malta y servicios sanitarios acudieron al lugar para controlar la situación, asegurar el área y evaluar los daños ocasionados.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar el origen de la explosión, mientras el video del momento continúa circulando ampliamente en redes sociales por su alto impacto visual y la magnitud del estallido.

Con información de EFE. 

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