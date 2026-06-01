Motorista cae de puente en zona 24

Elementos de la Patrulla de Rescate de los Bomberos Municipales atendieron una emergencia registrada en la entrada a Canalitos, zona 24, luego de que el conductor de una motocicleta perdiera el control y colisionara contra la barandilla del puente gemelo, cayendo hacia la parte inferior donde pasa un río.
Al llegar al lugar, los socorristas informaron que realizaron labores de estabilización del paciente, quien presentaba múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, utilizando equipo especializado de rescate, lograron extraerlo hacia la superficie para brindarle atención pre hospitalaria.
Tras completar las maniobras de rescate, el afectado fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención médica.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7