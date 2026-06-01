Bloqueos en Santa Elena Barillas, Villa Canales

Serias complicaciones para transitar se presentan este lunes, 1 de junio, en el municipio de Villa Canales, Guatemala, y áreas aledañas debido a que grupos de manifestantes mantienen bloqueos en los ingresos y salidas de la aldea Santa Elena Barillas. Los habitantes hacen una serie de peticiones a las autoridades.
De acuerdo con la información compartida por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), se mantiene obstaculizado el paso en ambos sentidos en los siguientes puntos:
RD-GUA-01
- Km. 38.5 De Amatitlán a Santa Elena Barillas.
RD-GUA-09
- Km. 38 Del Jocotillo a Santa Elena Barillas.
RD-GUA-10
- Km. 37 De la Ciudad a Santa Elena Barillas.
Los ciudadanos se presentaron al lugar aproximadamente a las 07:20 horas para cerrar por completo la circulación vehicular como medida de presión para buscar soluciones que beneficien a los usuarios del transporte público.
Se trata de decenas de personas que, según han manifestado, decidieron salir a las calles a protestar contra el alza en el precio de los pasajes. Señalan que no existen acuerdos entre los comunitarios y los transportistas para atender esta situación que está afectando desde hace semanas a los usuarios.
En ese contexto, aseguraron que mantendrán las medidas de hecho por tiempo indefinido hasta que se puedan concretar las negociaciones necesarias y alcanzar acuerdos que permitan obtener las mejores soluciones para ambas partes.
* Le puede interesar:
Problemática por falta de acuerdos
En Guatemala se ha visto impactada la economía de los ciudadanos debido a incrementos que han surgido en el precio de los combustibles por efectos de la crisis internacional. Como consecuencia de esta situación, se han visto afectados los usuarios de autobuses, ya que los transportistas han señalado que este factor afecta fuertemente la inversión de operaciones, sumado a que distintas entidades dedicadas a prestar el servicio han señalado que ha subido el costo de productos como repuestos, aceites, entre otros.
Específicamente sobre el caso de Santa Elena Barillas, en redes sociales han circulado comunicados informales de supuestos transportistas locales y grupos de vecinos donde se intercambian posturas sobre el cambio en las tarifas del pasaje. Por un lado, los primeros señalan que ante cambios en los costos de operaciones se hicieron ciertos ajustes, pero los usuarios buscan frenar esta situación y que se llegue a una solución que no afecte tan significativamente sus bolsillos.
Hasta el momento, no se tiene información de posibles reuniones que se podrían dar entre las partes. Solo se ha conocido de intentos que se han tenido para dialogar, sin resultados positivos por falta de consensos para el desarrollo de este proceso.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7